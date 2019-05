Rollán: "No habría inconveniente en que Aguado (Cs) fuera vicepresidente"

El presidente en funciones de la Comunidad, Pedro Rollán, da por hecho que el PP tendrá que negociar tras las elecciones si tiene posibilidades de mantener el Gobierno y afirma que "no habría ningún inconveniente" en que Ignacio Aguado (Cs) fuera vicepresidente con Isabel Díaz Ayuso "al frente".

En una entrevista con la Agencia Efe, Rollán (que figura como número cinco en la lista del PP para la Comunidad encabezada por Ayuso) ha dicho que espera que los populares consigan una mayoría "amplia" tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo para conservar el Gobierno.

Aún así, reconoce que necesitarán el apoyo de otras formaciones que son las que "decidirán o no formar parte" del Ejecutivo, una opción que en el caso de ser afirmativa considera que sería "muy legítima, como recientemente ha ocurrido en la Junta de Andalucía", donde el PP gobierna con Ciudadanos y con el apoyo de Vox.

A la hora de negociar en Madrid, se sentiría "mucho más cómodo con Ciudadanos que con Vox", una formación que en su opinión "es al PP lo mismo que Podemos al PSOE: extremos que incluso en un momento determinado llegan a tocarse".

Por ello, apunta a la formación de Albert Rivera como aliada del PP en un posible gobierno de coalición.

"Entiendo que no habría ningún inconveniente en que Ignacio Aguado sea el próximo vicepresidente de Gobierno de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso al frente", ha dicho en referencia al candidato de Ciudadanos para la Comunidad.

Las encuestas más recientes, como la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sitúan al socialista Ángel Gabilondo en primer lugar y con posibilidades de gobernar en la región con el apoyo de Podemos y Más Madrid.

Rollán cree que "va a estar todo muy ajustado", por lo que asegura que "la contienda electoral está abierta" en la Comunidad.

"Tenemos margen de maniobra, tiempo suficiente para efectuar esa remontada que nos permita ser la formación política más votada", sostiene.

Para el presidente en funciones, "todo lo que sea dividir el voto del centro derecha" en Madrid llevará a "facilitar la investidura del PSOE con dos formaciones políticas que nacen del seno de Podemos".

Y es que para Rollán los dos "adversarios políticos" del PP "ideológicamente hablando" con el PSOE y Podemos, mientras que Ciudadanos y Vox son partidos con "algunas coincidencias" pero con los que no comparten "el mismo objetivo", como asegura que pudieron comprobar tras las elecciones generales del 28 de abril.

"Confiamos en que (...) podían ser compañeros de camino pero no, lo que querían era quitar ese apoyo específico, esa representatividad al PP", ha lamentado.

Rollán afirma que el PP "ha sido, es y será un partido de centro", algo que no cree que se pueda decir de Ciudadanos.

"Algunas formaciones piensan que por estar dando bandazos están en el centro, el centro es otra cosa mucho más estable", ha comentado.

Con todo, ha resaltado que durante esta legislatura Ciudadanos ha apoyado la investidura de dos presidentes del PP (Cristina Cifuentes y Ángel Garrido) y cuatro presupuestos regionales.

"Lo que ha hecho ha sido con sus acciones ratificar y reconocer el acierto de las políticas llevadas a cabo por el PP", ha declarado.

Rollán ejerce desde el pasado 11 de abril como presidente en funciones tras la dimisión de Garrido, que posteriormente fichó por Ciudadanos.

"En lo personal lo respeto como no podía ser de otro modo pero esa decisión política no la puedo compartir", ha dicho.

Preguntado sobre si Garrido se precipitó al abandonar el PP para dar el salto a la formación naranja, ha señalado que es algo que "sólo podrá responder" su antecesor.

El momento más duro que ha vivido en estos cuatro años ha sido la dimisión de Cristina Cifuentes a raíz del caso máster y el más "dulce" su defensa en la Asamblea de Madrid de la Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

Asegura que en su caso siempre ha estado "a disposición del partido" y ahora centra buena parte de sus esfuerzos en acabar la legislatura como presidente, convencido de que "la institución está por encima de las personas".

En la actualidad, además de presidente en funciones Rollán ejerce como vicepresidente, consejero de Presidencia (que incluye también Administración Local) y portavoz del Gobierno, pero para la próxima legislatura no tiene claro qué funciones asumiría si el PP mantiene el Gobierno.

"Estos cuatro años están siendo tan intensos que no tengo decidido qué me gustaría hacer en el hipotético caso de que me lo ofrecieran", ha comentado.