Romário oficializa su candidatura a gobernador de Río y ofrece "coraje"

El exfutbolista Romário de Souza Farías formalizó hoy su candidatura a gobernador de Río de Janeiro y afirmó que tendrá el "coraje necesario" para enfrentar la gravísima crisis de seguridad que sufre ese estado brasileño.

"Pasé años corriendo atrás de un balón, pero los últimos tiempos he estado en la política", declaró el exjugador del FC Barcelona y muchos otros clubes en una convención del centrista partido Podemos, en la que fue proclamado candidato a gobernador de Río para las elecciones de octubre próximo.

Romário entró en la política en 2010, cuando fue elegido diputado por su natal estado de Río de Janeiro, y en 2014 dio otro paso en esa carrera y obtuvo un escaño en el Senado, que mantiene hasta hoy.

En un breve discurso tras su proclamación, aludió a la crisis de violencia en que se ha sumido ese estado, que a inicios de este año llevó al Gobierno del presidente Michel Temer a intervenir en el área de seguridad, que desde entonces está en manos del Ejército.

"Estamos en un momento muy delicado en la seguridad pública", dijo el senador, pero aseguró que la "crisis de Río de Janeiro es sobre todo moral" y fue causada por los gobernadores que ese estado ha tenido durante las últimas dos décadas, en su mayoría acusados de corrupción.

"Para muchos no soy el más inteligente ni el más capacitado ni el más experimentado, pero no quiero tener la experiencia de otros que hoy están presos y a los que el pueblo ya no quiere", dijo Romário.

Aseguró que es "un tipo de origen humilde, que conoce todo Río de Janeiro, los problemas del interior y de la capital", y que tendrá el "coraje necesario para cambiar las cosas".

Sin hacer muchas precisiones sobre su oferta al electorado, dijo que se rodeará con "los mejores", para hacer una "gran selección de personas competentes para ayudar a Río de Janeiro, para que vuelva la paz, los niños vayan a la escuela y las personas sean atendidas decentemente en los hospitales".

También se presentó como un candidato libre de sospechas de corrupción.

"Jugué fútbol durante 25 años. Mi dinero lo conseguí literalmente con sudor y no tengo un centavo de dinero público", afirmó Romário, quien sin embargo es investigado por sospechas de evasión fiscal.

El próximo 7 de octubre los brasileños irán a las urnas para elegir a un nuevo presidente y a los gobernadores de los 27 estados del país, así como para renovar las dos cámaras legislativas.