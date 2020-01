Romeva espera que el nuevo Gobierno "consiga sacar" el conflicto catalán de la vía judicial

El exconseller Raül Romeva ha señalado este lunes que espera que el nuevo Gobierno reconduzca la situación y "consiga sacar" el conflicto político catalán de la vía judicial y devolverlo a la política.

"No espero que este Gobierno lo resuelva, solo que consiga sacarlo de la vía judicial y ponerlo en la vía política", ha expuesto en una entrevista en Catalunya Ràdio desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), recogida por Europa Press.

Romeva le ha pedido al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que sean "suficientemente valientes para entender y poner vías de solución" al conflicto entre Cataluña y el resto de España.

El exconseller ha alertado de que, si no lo hacen, se visualizará que el PSOE "no es la solución y que el problema no era solo el PP", sino el Estado.

Sobre la mesa negociación entre el Gobierno y la Generalitat, acordada entre PSOE y ERC, ha señalado que "se va a dialogar y hacer política"; que defenderán el reférendum y la amnistía, y que el acuerdo que alcancen se votará en una consulta.

Ha asegurado que la mesa de negociación entre ambos gobiernos no tiene que pararse si se convocarán elecciones en Cataluña porque es "demasiado importante".

Romeva ha considerado como "gesto de dignidad jurídica" que la Abogacía del Estado se retire de las causas en las que está presente por el proceso independentista, cosa que cree que ya debería haber pasado y que, además, no tendría que haberse presentado.

PARLAMENTO EUROPEO

El también exeurodiputado ha valorado que el Parlamento Europeo (PE) tiene que servir para "visualizar la magnitud de la tragedia" del conflicto catalán, con la participación en el pleno de la representante de ERC, su compañera Diana Riba; el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín.

Ha explicado que en la institución europea "incomoda mucho que se exterioricen asuntos internos de los Estados", algo que ha indicado que ha vivido muchas veces como parlamentario.

"Ahora allí se hará muy evidente el conflicto que vive España con Cataluña", ha remarcado, y ha agregado que se mostrará que afecta a la Unión Europea (UE) desde 2012.

Ha subrayado que el PE es un nuevo espacio al que trasladar lo que está pasando en Cataluña: "No tenemos que perder ninguna oportunidad para plantear el conflicto y expresarnos".

Sobre la decisión de retirar la condición de eurodiputado al líder de ERC, Oriol Junqueras, Romeva ha valorado que el presidente del PE, David Sassoli, al que conoce, ha recibido una "enorme presión política, mediática y judicial".

"Esto va de presiones no va de tener razón ni de tener la verdad", ha defendido el exconseller.