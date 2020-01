Romeva asume el "dolor" del 155 y el provocado a los que no compartieron la unilateralidad

"Los hechos de aquel otoño han causado dolor. No tengo inconveniente en afirmar sin ambigüedad que hace demasiado tiempo el dolor está presente en diferentes formatos. Hay que reconocerlo todo. El de la gente que por no compartir determinados planteamientos no se le tenía en cuenta --no compartió o no entendió o no vio claro lo que en ese momento se hizo y protagonizamos--" y el que afirma que causó el 155, ha dicho en su intervención en la comisión de investigación sobre los efectos del 155 del Parlament, a la que ha acudido desde la cárcel de Lledoners donde está recluso.

Ha subrayado que "es innegable que el 155 provocó dolor añadido al sufrido unas semanas antes, el 1-O, en forma de porras; una creciente represión que todavía no ha terminado", ha defendido tras tachar la intervención del autogobierno de Cataluña de aquel otoño de error.

