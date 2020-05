El dueño de Room Mate cree que la polémica sobre Ayuso busca rédito político

El propietario de la cadena hotelera Room Mate, Kike Sarasola, ha subrayado que las informaciones "falsas", según él, sobre el apartahotel en el que está alojada la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el supuesto contrato de medio millón de euros adjudicado a su empresa buscan "ganar rédito político".

En una entrevista con Efe, el empresario no sabe "qué pensar" sobre esta polémica generada en torno a la presidenta madrileña, y si corresponde a "una mano negra" o a "una equivocación", como aseguraron fuentes de la Consejería de Políticas Sociales respecto a la publicación de la información del contrato.

La cadena hotelera ha cedido a la Comunidad de Madrid sus seis hoteles en la capital "de forma altruista" durante la pandemia de la COVID-19, cuatro para personal sanitario y otros dos para personas mayores sin coronavirus por los que no ha cobrado "ni un solo duro".

La polémica comenzó por el coste del apartahotel en el que se aloja Ayuso desde el pasado 16 de marzo, ante la duda de si corría a cargo de la Comunidad de Madrid, a lo que tanto el Gobierno regional como la cadena hotelera han respondido que el coste lo abonará la propia presidenta.

Según publicó el lunes la revista 'Vanity Fair', el apartahotel donde Ayuso está instalada es una suite de lujo propiedad del empresario hotelero Kike Sarasola, presidente de Room Mate, con un precio de mercado de unos 200 euros al día.

Tras ello, en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid figuró un contrato de la Consejería de Políticas Sociales atribuido por "error" a Room Mate por un importe de 565.749,58 euros con IVA incluido, ya que el verdadero adjudicatario es la Coordinadora del Tercer Sector.

Posteriormente, ese supuesto error fue enmendado y el importe se redujo a 240.443,57 euros, IVA incluido, inferior al precio inicial puesto que solo se ha puesto en marcha el hotel Alicia, uno de los dos que se iban a adaptar como residencias para ancianos sin síntomas de COVID-19, según han explicado fuentes de la Consejería de Políticas Sociales.

"Qué raro que ayer cuando sacan la noticia de Díaz Ayuso también me sacan a mí que he cobrado 500.000 euros, qué casualidad", denuncia Sarasola, que reta a quien asegure que Room Mate ha cobrado "un solo euro que lo saque".

Insiste en que ha sido un proceso "totalmente transparente", al igual que el del alojamiento de la presidenta en uno de sus apartahoteles donde decidió trasladarse, según el empresario, "para poder trabajar porque su piso es muy pequeño".

Sarasola explica que, días antes del inicio del estado de alarma, el equipo de Ayuso se puso en contacto con él para buscar un lugar que reuniera las condiciones de seguridad y de espacio adecuadas porque todos los aparatos tecnológicos y su despacho "no cabían en su casa".

El empresario aceptó porque tiene "el hotel vacío" por la pandemia y cualquier oportunidad de alojar a alguien supone ingresar algo de dinero.

Sarasola ha explicado que Ayuso está alojada en un apartahotel con dos habitaciones, terraza, dos baños y un salón con cocina.

El coste total mensual del alojamiento de Ayuso asciende a 2.400 euros, ya que por larga estancia en una habitación el precio por noche se reduce a 80 euros, precisa Sarasola, y la presidenta lo abonará "personalmente" una vez deje el hotel, como se hace de forma habitual.

"Jamás he recibido, he percibido o me han adjudicado dinero de la Comunidad. He firmado contratos con la Comunidad para cederles mis hoteles, pero jamás he cobrado ni un solo duro por esto", reitera Sarasola, que se siente muy dolido por el "ataque furibundo" que ha recibido las últimas 24 horas.

El empresario afirma que no ha recibido dinero por ceder sus hoteles a la Comunidad de Madrid, como tampoco de la Generalitat de Cataluña, País Vasco, Milán, Roma, París o Nueva York, lugares en los que ha habilitado un total de 13 espacios hoteleros "para intentar ayudar".

"Nos ha costado muchísimo dinero, pero lo hemos hecho por amor, por ser solidarios", sostiene Sarasola, que señala que él asume los gastos relativos al hotel y la Coordinadora del Tercer Sector los correspondientes a la atención social y sanitaria, que son los que figuran en el contrato.