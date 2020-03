Rosa Díez insta a Sánchez a cesar a Garzón por alentar caceroladas contra el Rey: Si no, demostrará ser un "sicópata"

A través de unos comentarios publicados en su cuenta de Twitter, Rosa Díez celebra al mensaje difundido este miércoles del Rey frente al avance del coronavirus y censura que en el seno de Gobierno haya un ministro, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), que se dedique a "organizar" caceroladas contra el Jefe del Estado.

Ciudadanos de varias ciudades españolas protestaron este miércoles contra Felipe VI con caceroladas desde los balcones y ventanas de sus casas durante su discurso televisado. Era la segunda protesta convocada por las redes sociales contra la Monarquía puesto que a las doce el mediodía también hubo otras para pedir al Rey emérito que done a la sanidad pública los 100 millones saudíes que recibió, presuntamente, de comisiones de Arabia Saudí. La movilización contó con el respaldo público de formaciones independentistas y nacionalistas, pero también de buena parte de Unidas Podemos, socio del PSOE en el Ejecutivo.

QUIEN CALLA, OTORGA

La ahora miembro de la plataforma cívica 'Unión 78' lamenta que Sánchez esté pidiendo "unidad" para luchar contra la pandemia del coronavirus y mientras IU, su socio de Gobierno, "pide" y "organiza" caceroladas contra el Rey. "Si en esta situación dramática para España no les echa del Gobierno inmediatamente, llegaré a la conclusión de que Sánchez es un sicópata muy peligroso", comenta Díez, quien se cuestiona cómo es que aún lo mantenga en el Gabinete. "Quien calla, otorga. Ni olvido ni perdón", apostilla.

Este miércoles por la noche, tras el discurso televisado del Jefe del Estado, IU, el partido que capitanea Garzón, criticó que el "ciudadano Felipe" no hiciera "ni una sola mención al nuevo escándalo sobre la fortuna ilícita en Suiza de su padre" y apuntó que la Casa Real no podía seguir siendo "impune". "No es cosa de una manzana podrida, sino que la Monarquía es una institución intrínsecamente corrupta", apuntaba IU en otro mensaje de Twitter, en el que apostillaba que "la única solución, abdicación y referéndum " y que con la República se superará "el virus de la corona".

Aunque Rosa Díez no cita a Podemos, que también tiene en el Gobierno a varios ministros, el partido que lidera Pablo Iglesias también mostró en redes sociales su respaldo a las caceroladas contra el Jefe del Estado. ""En tiempos de crisis y combate se toma conciencia del valor de lo común, de lo público, de la res publica. Emociona escuchar las cacerolas que dicen #CoronaCiao", comentó este miércoles Podemos en Twitter.