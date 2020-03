Rosa niega su relación con Albert y desmiente una prueba clave para el fiscal

La guardia urbana de Barcelona Rosa Peral, acusada de haber asesinado en mayo de 2017 a su novio Pedro Rodríguez, ha negado haber mantenido una "relación de pareja" con el también procesado Albert López y ha desmentido que éste fuera el destinatario de una conversación clave que los incrimina.

Ataviada con una americana beige y sin el característico pañuelo que ha usado durante todas las vistas, Rosa ha sido interrogada este miércoles por primera vez ante el jurado popular de la Audiencia de Barcelona que los juzga por la muerte de Pedro, cuyo cuerpo fue hallado en el maletero de su coche calcinado y abandonado en una pista forestal del pantano de Foix.

La declaración ha comenzado poco después de las 10.10 horas envuelta en una gran expectación mediática con las preguntas del fiscal, Félix Martín, y la negativa tajante de la acusada a haber mantenido una "relación de pareja" con Albert.

"Lo de Albert no lo considero relación porque no ha aceptado a mis hijas más que ocasionalmente", ha sostenido tras lanzar un "¿Qué entiende usted por relación?", lo que le ha valido los reproches del magistrado presidente.

Acto seguido, ha matizado que a su compañero de patrulla la unía una "relación sentimental" que se basaba principalmente en salir a cenar algunas veces: "Como si fuera una pareja, pero sin serlo", ha señalado.

Ha minimizado así el "lazo" que mantenía con el otro acusado y que, según la acusación, fue el motor para que planificaran el asesinato de Pedro con el objetivo de poder volver a estar juntos.

Para ello, ha negado que Albert tuviera contacto con sus hijas, ha asegurado que le cogió "miedo" después de que, en enero de 2017, acudiera a su domicilio para insultarla a ella y a Pedro y ha opinado incluso que el procesado "tiene un problema mental".

Con todo, el fiscal no ha dado tregua y le ha preguntado si no se trataba de una "manipulación" suya al recordarle que en esas fechas ella le envió correos electrónicos de amor en los que aseveraba "sólo tú me tendrás".

"Lo único que pensé es que si (Albert) creía que no estaba con él (Pedro), se le quitaría este odio", ha argumentado antes de admitir que "quizás" no fue la "mejor" reacción.

Rosa también ha tratado de desmontar una de las pruebas clave del fiscal, una audio extraído de su móvil del que se desprende que estaban planeando un fin de semana en familia en Port Aventura después del crimen.

Sin embargo, en un intento por tirar por tierra esta tesis, Rosa ha asegurado que el destinatario no era Albert sino su vecino, a pesar de que el acusado es el único que respondía al mote "Tonto del Bote" y que las llamadas anteriores y posteriores al audio fueron efectuadas al teléfono del enjuiciado, tal como se desprende de las periciales practicadas.

"No tiene nada que ver con Albert. Con las únicas personas que habíamos hablado de ir a Port Aventura es con Manu, su mujer y las niñas", ha dicho.

Por otro lado, también ha restado importancia al anillo de compromiso que Albert le regaló un mes antes del crimen y que la acusación considera como el punto de inflexión en su relación, ello a pesar de las fotografías eróticas que se tomó con la alianza puesta y que, ha dicho, estaban destinadas a Pedro.

"Yo, personalmente, no le doy importancia, pero entiendo que depende a quién o cómo se tergiverse, se puede interpretar diferente", ha sostenido antes de añadir que recibir el anillo fue "como si me hubiera regalado una chaqueta".

Un conjunto de argumentos que está esgrimiendo para subrayar que "ni mucho menos" tuvo dudas sobre continuar con Pedro.