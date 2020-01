Rovira (ERC) cree que unas elecciones fundamentadas en la ruptura "no son la solución"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha avisado este jueves de que unas elecciones fundamentadas en la división de los partidos independentistas "no son la solución", porque lo que necesita el independentismo es sentarse, hablar, analizar sus posiciones y buscar los puntos de acuerdo, según ella.

"No necesitamos unas elecciones que además pueden profundizar en la división, sino empezar a invertir más tiempo entre nosotros mismos, fuera del foco, sin entrar en una competición de quien es más traidor y más independentista", ha añadido la republicana en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Rovira, que reside en el extranjero, ha reiterado que las elecciones que anunció este miércoles el presidente del Govern, Quim Torra, una vez se aprueben los Presupuestos "no son la solución a lo que le está pasando al movimiento independentista ahora mismo".

La dirigente de ERC ha dicho que se deberían haber convocado elecciones si el independentismo hubiese acordado que era el momento, y ha pedido ir a comicios siendo conscientes de que los partidos independentistas deberán entenderse después.

Ha asegurado que le dolió que Torra --a quien tiene una gran estima, ha dicho-- asegurara este miércoles que algunos no combaten la "represión" como deberían, cuando todos actúan como actúan para ganar, según Rovira, que ha apostado por reconstruir la confianza y espacios de consenso.

Preguntada por el hecho de que Torra haya llamado a aprovechar los meses de legislatura que quedan para recomponer la unidad en una entrevista de Catalunya Ràdio, Rovira ha criticado: "Primero se genera un caos y después se reclama unidad. La unidad no se predica más, se practica".

Ha insistido en descartar un eventual pacto postelectoral con el PSC: "¿Alguien piensa que ERC, después de estas elecciones, gobernará con Iceta? ¿Un señor que hace más de dos años que no ha ido a ver a los presos? ¿Que cuando me veo con sus ojos me ven como una delincuente?", se ha preguntado sobre el primer secretario del PSC.

PLENO DEL LUNES

Ha asegurado que intentó desde la pasada semana que los partidos independentistas buscaran una postura acordada de cara al pleno del lunes, en el que Torra no pudo votar tras comunicarlo el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, generando una situación que le provocó una "profunda decepción".

"Desde el jueves y el viernes intenté que habláramos, que nos pusiéramos de acuerdo, y vi muy poca voluntad política para llegar a ningún acuerdo. Intenté que se hicieran reuniones. Intenté que se suspendiera el pleno", ha asegurado Rovira, que ha explicado que vive con su hija y su pareja en Suiza tras una decisión que tomaron de forma precipitada.

Ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre qué es hacer desobediencia, que Torra ejerció "de forma claramente individual" al mantener la pancarta por los encarcelados, algo que, si se debe convertir en una desobediencia colectiva, antes se debe hablar y asegurar que no vaya en contra de sus propios cómplices, ha dicho.