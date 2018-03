Rovira urge JxCat decidir esta semana un candidato para investidura efectiva

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha urgido hoy a JxCat a decidir esta semana "un candidato para una investidura efectiva" puesto que Cataluña no puede esperar más y precisa de un Govern que ponga fin al 155 y restablezca las instituciones catalanas.

En una rueda de prensa posterior a una reunión mantenida con el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, Marta Rovira ha puntualizado que ERC no cuestiona la candidatura de Jordi Sànchez (JxCat) "porque ya hemos dicho que, para nosotros, los nombres no son un obstáculo", pero ha advertido que Esquerra no desea más retrasos en la investidura.

"Estamos esperanzados porque ya tenemos un acuerdo con JxCat, pero ahora hace falta negociarlo con la CUP para cerrarlo lo antes posible y, por supuesto, hace falta un candidato que pueda ser investido de forma efectiva", ha explicado la secretaria general de ERC.

A la pregunta de si esto significa que ERC está exigiendo ya un nuevo candidato distinto a Sànchez, Rovira ha insistido: "no especularemos sobre el candidato, le toca a JxCat hacer la propuesta, y a nosotros nos corresponde esperar a que la haga".

"Lo único que decimos -ha recalcado- es que es urgente tener un gobierno para empezar a recuperar las instituciones y hacer unas políticas sociales justas, por ejemplo, para desplegar la renta mínima de ciudadanía, o los planes de inserción laboral, puesto que ahora todo está paralizado al no haber un gobierno que lo impulse".

"Repetir las elecciones para nosotros no es un escenario aceptable, ya que hay una mayoría obtenida el 21D y lo que hay que hacer es hacerla efectiva con un plan de gobierno y una investidura", ha asegurado la principal dirigente republicana que ha dicho coincidir mucho en el análisis de la situación que realiza CCOO.

Desde este sindicato, precisamente, Javier Pacheco ha reclamado a los partidos que pongan las vías para "salir del callejón sin salida en el que se encuentran las instituciones catalanas, puesto que es imprescindible tener canales formales para traducir en políticas concretas las necesidades sociales".

"Debe haber un gobierno lo antes posible para restituir las instituciones catalanas y sacar las manos del PP de ellas", ha precisado Pacheco antes de elogiar el "principio de realidad" y la voluntad defendida por ERC de "hacer un gobierno efectivo para traducir los resultados electorales del 21D".

Pacheco ha admitido que a él le gustaría que hubiese un gobierno de izquierdas en Cataluña "pero esto no es decisión de CCOO, son los ciudadanos los que configuran las mayorías, y ahora lo que hace falta es que haya un gobierno".

Ha agradecido, además, al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, su voluntad de "establecer puentes de diálogo" con fuerzas no independentistas, porque "esto es un ejercicio sano y saludable" y "se agradece cualquier gesto que se haga en este sentido".