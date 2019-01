Rubalcaba, sobre Cataluña: "No todo se arregla con el paso del tiempo"

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado hoy sobre el proceso independentista catalán que "no todo se arregla con el paso del tiempo" y que sin la crisis "no hubiera habido ningún procés".

Así lo ha afirmado durante su intervención en la presentación el libro del politólogo David Álvaro García "Cataluña, la construcción de un relato", en la que han participado con el exministro Josep Piqué, junto al autor de libro.

El exvicepresidente socialista ha achacado a la crisis que ciertos proyectos políticos sean "creíbles" porque "debajo de la estelada lo esconden todo" y se han nutrido de las "tres es": épica, estética y ética.

"El PSOE puede dormir muy tranquilo si piensa que todo fue culpa de Rajoy pero se equivoca, al igual que se equivoca el PP o Ciudadanos", ha aseverado Rubalcaba, que ha dicho que los partidos políticos serían "bobos" si se echan la culpa unos a los otros porque "hay cosas más grandes" que ellos.

Ha recalcado que sin la crisis "no hubiera habido procés" y ha insistido en que su preocupación "no es que Cataluña se vaya sino que España se vaya de Cataluña".

Ha apostillado que la crisis ha hecho que determinados proyectos políticos sean "creíbles" y lo ha ejemplificado con Cataluña pero también en el ámbito de la ultraderecha europea, la presidencia de Bolsonaro en Brasil o de Donald Trump en los Estados Unidos.