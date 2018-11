Rubalcaba señala que Crespo ya dijo que estaba detrás de la Gürtel en la Audiencia Nacional "y fue condenado a 37 años"

En declaraciones a los medios antes de participar en los 'Diálogos para el Desarrollo' en Madrid, el que fuera líder de los socialistas ha aplaudido además la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez para "bajar la tensión" política sobre la crisis institucional en Cataluña y ha afeado al PP que esté "más pendiente de Vox que de los españoles". "En el PP están mas preocupados por Vox que por los ciudadanos, o mejor, más preocupados por Vox que por los españoles", ha matizado en tono irónico para referirse también al partido 'naranja'.

Así, Rubalcaba ha criticado que el líder del PP, Pablo Casado, aventure que los Presupuestos Generales del Estado 2019 llevarán al país a una situación parecida a la de Venezuela, y ha recalcado que "cuando uno critica, y se pasa tanto, consigue que al final nadie le crea".

En este sentido, Rubalcaba ha señalado que los PGE 2019 que quiere sacar adelante el Gobierno "preservan el crecimiento, mantienen la lucha contra el déficit y se preocupan de corregir las desigualdades que dejó en la sociedad" la crisis económica.

No obstante, ha explicado que ahora que el país está saliendo de la crisis "con unas desigualdades enormes", y cuando "la gente no ve la recuperación porque no recupera los derechos que perdió", es el momento de que todas las políticas de futuro tengan en cuenta esa situación. "El Gobierno esta afrontando unos presupuestos que ojalá salgan adelante", ha añadido.

Sobre los índices económicos que apuntan a una futura recesión económica, ha añadido que la ralentización "viene de fuera" y ha añadido que habrá que observar cómo afecta al país porque "de momento" hay crecimiento. "Los vientos ahora son distintos y hay que ser precavidos, y el Gobierno está siendo precavido en estos PGE", ha matizado.