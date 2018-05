Rubalcaba dice que ETA "no ha conseguido nada, más que matar", y se retira "derrotada, acorralada y aislada"

Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro del Interior en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que ETA "no ha conseguido nada, más que matar", y considera que se ha producido "el mejor final" porque la banda se retira "derrotada, acorralada y aislada".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pérez Rubalcaba ha afirmado que la entrevista de ayer de ETA en la que reconoció que no había conseguido sus objetivos fue "la constatación" por la banda de algo que todos sabían.

"Lleva 50 años matando y, al final, no ha conseguido absolutamente nada. Rectifico, ha matado a más 850 personas. Muertos y dolor, sin duda, ha conseguido, muchísimo dolor de mucha gente y mucho sufrimiento de mucha gente y ninguno de sus objetivos políticos. Por lo tanto, es el reconocimiento de su fracaso", ha añadido.

A su juicio, con el reconocimiento y perdón "parcial" a las víctimas, ETA "blanquea su historia". En este sentido, ha dicho que dos semanas después del cese de su actividad terrorista el 20 de octubre de 2011, en una entrevista, la banda "ya explicaba lo que ha sido luego su 'relato', que es el que expuso con el comunicado de las víctimas", el 20 de abril, que "ha habido un conflicto que ha dado lugar a una serie de muertos y clasificaba a los muertos en dos".

"El objetivo es justificar su existencia, es decir, 'yo nazco porque hay un conflicto, yo lo intento resolver de forma violenta, es verdad que no lo consigo y mi contribución a la paz es esa retirada'. Estas dos mentiras, que el conflictos existía, que nacen por eso y que se retira para contribuir a la paz, son las que han intentado colocar encima de la mesa en los últimos siete años y especialmente en el último fin de semana cuando escenificaron el final", ha manifestado.

El exministro del Interior ha dicho que "el único conflicto que se ha vivido en Euskadi y en el resto de España, porque mataron en toda España es la de una banda de asesinos que quería imponer una forma de ser y de vivir, que no entendía que la sociedad era plural y, a partir de ahí, mataron para imponer sus ideas. Y el final ha sido otro, ha sido una derrota estrepitosa. Son dos historias que hay que combatir", ha indicado.

PERDÓN

Por ello, ha explicado que el comunicado sobre las víctimas "estaba más al servicio de colocar su historia que de pedir perdón a las víctimas, que es lo que tenía que haber hecho, sin ambages, sin clasificaciones, directamente".

"ETA abandona definitivamente la violencia el 20 de octubre de 2011 y ahí se acabó. ETA estaba en nuestras vidas porque mataba, extorsionaba, chantajeaba y amedrentaba. El día que deja de hacerlo, que dice 'lo siento, no puedo más, me rindo', que es lo que dijo el 20 de octubre de 2011, desaparece de nuestras vidas", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que faltaba la disolución, que se ha producido siete años después, "viendo a ver si podía jugar con la entrega de las armas, pero, al final, se ha dado cuenta de que no valía nada para nadie y que lo mejor era irse". "ETA era un problema para sus presos y para Bildu. Al final, no ha tenido mas remedio que completar la disolución", ha subrayado.

En todo caso, ha señalado que lo que fue "relevante" es que "dejaron de matar, y a partir de que dejaron de matar, salieron de nuestras vidas y cambiaron nuestras vidas". "La gente dejó de ir con escolta, dejó de mirar debajo del coche, salió a hacer su vida normal", ha apuntado, para destacar que "lo otro son sus consecuencias". "Mejor así que con disolución. Al final es mucho mejor lo que ha pasado que si no lo hubiera hecho", ha destacado.

LA VERDAD

Alfredo Pérez Rubalcaba cree que, al final, "va a quedar la verdad", que es que ha habido una banda que ha matado, que no ha conseguido ningún objetivo, que ha sido derrotada por la democracia, en una derrota en la que han participado las FSE, jueces, fiscales, la cooperación francesa, por supuesto, la rebelión de la sociedad vasca y, finalmente, la ruptura con Batasuna", ha dicho.

A su entender, "ETA lo deja al final y admite su derrota en el año 2011 porque está acorralada desde el punto de vista policial, porque está aislada social y políticamente". "El aislamiento político y la ruptura con Batasuna tiene que ver también con la acción policial. No es que Batasuna, de repente, una mañana se descubra reflexionando sobre el mal causado, sino que la Policía estaba dejando a ETA sin ninguna posibilidad de actuar y, además, presionando a Batasuna", ha añadido.

Por ello, según ha apuntado, en estas condiciones, "Batasuna dice. '¿para qué me vale ETA?. Si ya no puede hacer nada, además me presionan y puedo ir a la cárcel, el resultado es que rompo, lo dejo y se acabó'. Ésta es la historia, y creo que es la historia que quedará al final. La foto final es la de las víctimas, lo que han sufrido", ha indicado.

Para el exministro del Interior, estos días las víctimas están sufriendo más por "la ausencia de los suyos, porque para ellas no hay reversibilidad, los suyos no van a volver".

"Esto es lo que me gustaría que quedara, la gente que sufrió, y los llamados 'resistentes', la gente que desde el principio se opuso, que tuvo el valor de salir a la calle en momentos en el que salir podía costar, no un disgusto, sino un tiro", ha indicado.

LA RESISTENCIA

En este sentido, ha tenido un recuerdo para quienes "resistieron, que aguantaron en los ayuntamientos, que lo pasaron muy mal y cuyos hijos sufrieron en los colegios". "De éstos también tenemos que acordarnos. Y, al final, de toda la sociedad vasca que le dijo 'basta ya', y fue un elemento fundamental para acabar con ETA", ha insistido.

Rubalcaba ha asegurado que lo importante es que ETA "se ha acabado" y en un final que es bueno". "Los demócratas que hicimos un pacto anterrorista, el mejor, el más completo, el más sólido, el de Ajuria Enea, ya vimos ahí las fórmulas para acabar con esto. Creo que nadie de los que se sentaron en Ajuria Enea nunca barruntaron que pudiera haber un final como el que ha habido, en el que ETA dice: 'se acabó porque no puedo más, reconozco mi derrota y me retiro'", ha apuntado

El exministro ha insistido en que la organización terrorista "se retira aislada socialmente, aislada políticamente, acorralada policialmente, y es un buen final". "Hoy hemos acabado entre todos con esto", ha aseverado.

PRESOS

Preguntado por si hay que proceder al acercamiento de presos, Alfredo Pérez Rubalcaba ha recordado que le corresponde al Gobierno ahora hablar de política penitenciaria con los partidos. "Yo lo único que hago es desearle suerte al Gobierno. Me parecería mal ahora meterme en algo, ha dicho". Además, le pareció "correcto" que el presidente del Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy, agradeciera la labor desarrollada por los ministros del Interior. "Al final, todos hemos construido desde nuestras posiciones, que han sido distintas", ha añadido.

Además, ha señalado que lo pasó mal en el Gobierno por la actitud del PP, cuando "en la tregua del señor Aznar, cuando intentó el final dialogado de la violencia, el PSOE le apoyó desde el principio hasta el fin". "Pero ya ha pasado. Que ahora el presidente lo reconoce, me parece bien", ha señalado.

Pérez Rubalcaba cree que el PSOE ha sido "justo" con Jesús Eguiguren, aunque ha reconocido que había compañeros que discrepaban. "Pero en conjunto, los que hemos coincidido con Jesús en estos temas, lo hemos valorado siempre, y yo lo hice desde el principio", ha concluido.