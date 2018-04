Rubalcaba afea a Maroto que trate a los ciudadanos por "tontos" porque no conoce centros que den títulos sin examinarse

En un comentario publicado en su perfil público en la red social Facebook, Rubalcaba se refiere a la entrevista que Maroto ha concedido a la Cadena Ser este jueves. "Pues bien, Sr. Maroto, en mi Departamento no se hace; en mi Universidad no se hace; en los departamentos y Universidades españolas que yo conozco no se hace", le contesta Rubalcaba.

"Los estudiantes no obtienen sus títulos presenciales sin aparecer por clase ni presentarse a los exámenes y, claro está, sin aprobarlos. Le recuerdo el proverbio chino: cuando el sabio señala la luna el tonto mira el dedo. ¿Cree usted que los ciudadanos son tontos?", le espeta Rubalcaba.

En esa entrevista, Maroto ha reiterado su confianza en Cifuentes y ha dicho que, a la dirección nacional del PP, le parecieron "suficientes" las explicaciones que dio este miércoles la presidenta regional en el pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid.

El vicesecretario 'popular' ha puesto el foco en el sistema universitario que, según ha dicho, espera que "aclare todo lo ocurrido por las miles de personas que se han dejado los cuernos para sacar los exámenes adelante".

En su opinión, que un alumno no pueda ir a una clase presencial por cualquier motivo justificado y la universidad le conceda un título, es porque hay razones objetivas para otorgarlo porque si no, "sería regalar un título".