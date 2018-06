Rubalcaba dice que derrota de ETA es "hija de que algunos aguantaron hasta el final" y destaca "coraje" socialista

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha señalado que el final definitivo de la banda terrorista ETA es también "hija de que algunos aguantaron hasta el final", como es el caso de los socialistas de la Casa del Pueblo de Renteria (Guipúzcoa), que ha sufrido 27 ataques en 25 años, y ha resaltado los "valores" y el "coraje" del PSE frente al "totalitarismo".

Rubalcaba ha realizado estas afirmaciones en el acto que los socialistas han celebrado en la Casa del Pueblo de Renteria, en el que también han intervenido el secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, Eneko Andueza, y el secretario de la Agrupación Socialista de este municipio, José Ángel Rodríguez, acompañados, entre otros, por el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, y los exdirigentes socialistas Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares.

En su discurso, ha asegurado que el final de ETA no ha llegado hasta que, una vez "acorralada policialmente", la banda terrorista no se ha visto también aislada "social y políticamente", sectores con los que "ha contado a lo largo de su historia" y que han permitido su pervivencia durante medio siglo. "Sin ese apoyo han tenido que decir adiós", ha añadido.

En esa línea, ha incidido en que ETA "se acabó" el 20 octubre de 2011, que es cuando la banda "deja de matar, de chantajear, de extorsionar", y ha reiterado que la organización terrorista ha podido durar tantos años, 50 años y 40 de ellos en democracia, "porque tenía el apoyo social y político que le permitía reconstituirse cada vez que caían".

Por tanto, el final de ETA ha llegado con su "acorralamiento policial", pero también cuando "los sectores social y político que la acompañaban, desistieron". "Es un final policial, pero también es social y político", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que "se les aisló y se les obligó a romper políticamente".

El exministro del Interior, quien ha manifestado que se siente "un socialista vasco", ha expresado que, tal como le había expresado Jesús Eguiguren en alguna ocasión, "ahora, después de que se ha acabado del todo, me acuerdo más de los compañeros que perdimos".

ATAQUES

En esa línea, ha destacado que los socialistas en el País Vasco han estado "a las duras y a las maduras", y ha recordado que hace 35 años "unos desalmados quisieron que desapareciéramos y después volvieron a intentarlo", en referencia a los ataques sufridos por la Casa del Pueblo de Renteria, el primero de los cuales se produjo cuando ni siquiera estaba inaugurada la sede.

"No podían soportarnos porque nosotros representábamos valores como la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, opuestos a los que representaban y querían imponer los totalitarios", ha resaltado Rubalcaba, quien ha afirmado que el Partido Socialista "ha sido siempre reformista, ha defendido que la libertad y la igualdad son las dos caras de la misma moneda, antimilitarista, laico, e internacionalista".

En ese sentido, ha recordado que "la primera medida" que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez "de relevancia" es de carácter internacional, en alusión a la acogida de los refugiados del buque Aquarius, porque va a hacer un "ejercicio de solidaridad para que todo el mundo vea que Europa no puede seguir dando la espalda a la gente que viene a vivir entre nosotros".

"Cuando uno se enfrenta al totalitarismo, como habéis hecho en Euskadi, hace falta tener coraje, defender la dignidad, y esto es muy difícil si no se tiene algo más", ha defendido el exlíder del PSOE, quien ha resaltado los "valores" con los que cuentan los socialistas desde la fundación del partido y que "justifican que sigamos existiendo hoy como opción política muy válida".

Tras recordar que todos los gobiernos intentaron "un final dialogado de ETA", que reivindicaba en 1989 el Pacto de Ajuria Enea, ha asegurado que todos "fracasaron porque ETA no quería dialogar, quería imponer y el Estado no lo podía permitir". No obstante, a su juicio, todos esos intentos "forman parte del aislamiento político" que terminó por acabar con la banda terrorista.

Rubalcaba ha afirmado que este "no es el final de ETA que imaginamos en las épocas duras cuando la gente en Euskadi moría en silencio", y ha incidido en que la tarea que queda es la de "escribir la historia y contar la verdad" en la que "unos malnacidos mataron más en democracia que en la dictadura", al tiempo que ha reclamado "verdad y justicia para las víctimas".

Finalmente, ha considerado que a socialistas como los de Renteria "les tocó ser héroes" y se ha mostrado convencido de que ETA "siempre supo que no iba a ganar al Estado".

"DIGNIDAD"

Por su parte, Eneko Andueza ha defendido también la "dignidad" del PSE-EE y ha reivindicado para el País Vasco "el derecho a convivir frente al derecho a decidir tras más de 25 años de travesía del desierto y mucho sufrimiento". Asimismo, ha considerado que cuando el PSOE gobierna en España "le va bien a Euskadi" y ha destacado que en el Estado se ha pasado de "un Gobierno de jetas a uno de gestas".

Finalmente, José Ángel Rodríguez ha hecho memoria de la violencia sufrida por los socialistas en Renteria y ha hecho hincapié en los ataques físicos que sufrió en dos ocasiones el que fuera alcalde socialista de la localidad, José María Gurrutxaga. Tras resaltar también la labor de los militantes, ha pedido a ETA que "diga públicamente que matar, amenazar y acosar estuvo mal y fue inútil".