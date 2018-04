Rubalcaba ve el independentismo "tocado" aunque no hay otro proyecto enfrente

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha afirmado hoy que el independentismo catalán "está tocado" porque los catalanes saben que la unilateralidad que les vendieron es "imposible", pero el problema, a su juicio, es que "no hay otro proyecto enfrente".

En una conferencia en Zaragoza organizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), Pérez Rubalcaba ha remarcado que quienes como él creen que el estado de las autonomías es "un buen invento" constitucional deberían haberse puesto de acuerdo para "hincar el diente" a la crisis territorial, que hoy es "de caballo", en parte "porque no hicimos -ha admitido- lo que teníamos que hacer".

Ha comentado, al respecto, que ya advirtió a principios de 2012 al presidente del Gobierno, Marino Rajoy, del problema en Cataluña, vinculado a la crisis, y a su juicio, el jefe del Gobierno pensaba que se solucionaría al superarse la crisis económica.

No obstante, ha considerado que las elecciones en Cataluña sí han servido, primero para que todo el mundo vea que hay dos bloques, que los independentistas no pueden hablar en nombre de toda Cataluña, sino de la mitad, y que el constitucionalista se ha hecho presente.

"Que nadie piense que se va a volver a ir", ha advertido Pérez Rubalcaba, quien se ha mostrado convencido de que habrá un presidente "con las reglas del juego", de acuerdo a la Constitución y al Estatuto de Cataluña, y no será Carles Puigdemont aunque lo haya querido ser, probablemente porque "no ha entendido que en democracia los votos no borran los delitos".

Además, el Estado, aunque tardó, entró en este asunto y lo que ha quedado claro es que la unilateralidad para declarar la independencia "ha desaparecido".

Eso deja el independentismo "tocado", pero el problema, a su juicio, es que no hay una alternativa enfrente porque no se ha hecho un buen diagnóstico de la "anomalía sociológica" que representa la subida de la intención de voto del independentismo hasta el 48 %, veinte puntos desde 2008, y sobre todo no se ha compartido entre los grandes partidos, PSOE, PP y Ciudadanos e incluso Podemos.

Lo que ha pasado, en su opinión, es que ha calado por la crisis el eslogan de "España nos roba", que es "falso" y "cínico", y que el proyecto independentista cuenta con las tres "es" que lo hacen atractivo: épica, ética y hasta una estética.

Frente a esto, para Pérez Rubalcaba, no basta la ley ni decir a los catalanes que se les quiere, hace falta un proyecto, una oferta política, con una reforma de la Constitución que se puede votar no solo para arreglar el problema de Cataluña, sino el sistema autonómico en su conjunto, y eso requiere que los grandes partidos se pongan de acuerdo.