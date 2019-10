Rueda subraya que "la polémica" sobre el AVE "acaba" si el ministro de Fomento acude a Galicia y confirma los plazos

A preguntas de los periodistas durante un acto en A Estrada (Pontevedra), Rueda ha aseverado que esta polémica "acaba" si Adif "o más bien el propio ministro de Fomento" acude a Galicia "a decir que esos plazos que se dieron y se confirmaron son reales, y que por tanto el AVE va a estar en pruebas este año, quedan dos meses; y el año que viene la gente podrá viajar en el AVE desde Madrid hasta Galicia".

"Lo que no es normal es que a día de hoy se siga sin decir nada. No sabemos absolutamente nada", ha criticado, para ahondar en que "había unos plazos que decían que ya se tenía que estar a punto de tener el tren y por el contrario lo que hay es silencio". "Vemos que se están cumpliendo esos plazos y que el tren no llega", ha apostillado.

"Que vengan y que nos confirmen que esos plazos son ciertos y con eso acaba la polémica. Lo malo es que parece ser que eso no lo quieren hacer", ha incidido.

LAS "PELEAS POLÍTICAS", EN MADRID

Rueda ha avisado de que "todo indica que no se van a cumplir" los plazos y ha urgido saber "qué está pasando y si se van a cumplir los plazos o no".

Por parte de la Xunta, ha defendido un "ejercicio responsable de un Gobierno a la vista de los datos". Y ha concluido que "quien busque peleas políticas siempre va a estar del lado de Madrid, no de la Xunta".