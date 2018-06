Rueda admite "preferencias" para el PP pero primero debe "pronunciarse" Feijóo

El vicepresidente de la Xunta y presidente del PP provincial de Pontevedra, Alfonso Rueda, ha reconocido hoy que tiene "preferencias" para el futuro del PP, aunque primero debe "pronunciarse" el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Al término de un acto en la capital gallega, Rueda ha respondido a los periodistas sobre si será el próximo responsable del Gobierno gallego, en caso de que Núñez Feijóo deje su cargo y aspire a liderar el partido en sustitución de Mariano Rajoy.

"Hay un presidente de la Xunta que se llama Alberto Núñez Feijóo", ha subrayado Rueda, que cree que para determinar si lo apoya como posible sucesor de Mariano Rajoy, primero "tendrá que pronunciarse" el titular del Ejecutivo autonómico, que esta mañana emplazó a la oposición a verse en "la siguiente sesión parlamentaria", dentro de dos semanas, en la que seguirá ejerciendo la Presidencia de la Xunta.

Rueda ha preferido no abordar la situación previa a un congreso que "se va a convocar el lunes", aunque cree que "como todo el mundo en el Partido Popular, cada uno tendrá sus preferencias": "Yo, desde luego, las tengo", ha proseguido.

En todo caso, ha subrayado que no le cabe "ninguna duda" del compromiso de Núñez Feijóo con Galicia en cualquier "circunstancia", que "lo va a tener siempre".

Rueda ha contestado también a si vería factible compatibilizar la presidencia de la Xunta y la del PP, en caso de que Núñez Feijóo accediese a este último cargo.

"A día de hoy no está planteado nada de eso, lo que hay es un presidente del Partido Popular de Galicia que además es presidente de la Xunta, esa es la situación objetiva, sobre cualquier otra cuestión que no está planteada, creo que no procede responder", ha zanjado.