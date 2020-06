Rufián a Borrás: Conviene la unidad y que no nos peleemos

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha replicado a JxCat que "conviene la unidad" y que ambas formaciones catalanas no se peleen, en respuesta a que la formación de Laura Borrás ha afeado a los republicanos su pacto con el Gobierno para facilitar la sexta prórroga del estado de alarma.

En su segunda intervención en el Congreso, Rufián también ha expresado su malestar porque JxCat haya considerado el discurso de ERC "innecesario y ofensivo por hablar de Jordi Pujol" y le ha dicho que si no son Convergencia, "no se tienen por qué enfadar".

Es como si los de Cs se enfadan porque se habla de ellos como UPyD, o los del Vox, como del PP. "No se cabreen", ha insistido con cierta ironía el portavoz.

Rufián se refería así a las alusiones hechas en su primera intervención a las críticas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de JxCat al pacto de ERC con el Gobierno para renovar el estado de alarma aunque sin mencionarlos explícitamente.

En esa primera intervención, el portavoz se ha dirigido a los que "comparan lo que hace ERC" con el pacto de Majestic (firmado en 1996 entre el PP y CiU, y por el que el partido de Jordi Pujol apoyó la investidura de José María Aznar a la presidencia de Gobierno).

En velada alusión a JxCat, Rufián ha señalado que no le consta que Pujol fuese independentista ni de izquierdas. "Nosotros, sí y no me consta que hayamos investido a Aznar. CiU, sí".

Ya en la réplica y sobre el hecho de que JxCat descalifique la abstención de ERC y la equipare a Cs, Rufián ha dicho a Borrás que es lo mismo que si él dijera que el voto de JxCat es igual al de Vox (ambos votarán no a la prórroga). "No tiene sentido", ha reiterado.

En su turno de réplica, Rufián también se ha dirigido al líder del PP, Pablo Casado como "Aznar 1" y le ha pedido que cada vez que se dirija a Oriol Junqueras en sus discursos "lo haga con respeto" sobre todo "por que todos sus máster son ciertos".

Y a Santiago Abascal, a quien le ha llamado "Aznar 2", le ha puesto en valor su denuncia del "abuso policial" en Estados Unidos que "ojalá" se extendiera, ha señalado, a "torturadores fascistas como Billy el Niño".

Al inicio de la réplica, Rufián ha pedido el aplauso de la Cámara para los trabajadores del Congreso que durante trece semanas han acudido también a los plenos a limpiar la tribuna de los oradores.