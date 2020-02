Rufián (ERC) avala ahora la presencia de personas ajenas al Govern en el diálogo con el Gobierno: Harán un gran trabajo

Rufián, como negociador del apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez, venía defendiendo que esa mesa de diálogo que el PSOE y ERC acordaron formar debía estar integrada por miembros de ambos Ejecutivos y que los partidos y los grupos parlamentarios se quedaban fuera, pero el Govern ha decidido incorporar a la misma diputados y dirigentes de Junts y de ERC.

Preguntado por si esta decisión podría desvirtuar esa mesa, el independentista catalán ha respondido que son nombres elegidos y representados por el Govern que "hay que respetar". Es más, ha precisado que "muchos" de ellos son compañeros de ERC de los que está "muy orgulloso" y de quienes augura que harán "un gran trabajo".

AYUDA "DESDE FUERA"

En todo caso, la voz de ERC en Madrid y uno de los negociadores de la mesa de diálogo que este miércoles celebrará su primera reunión en el Palacio de la Moncloa ha puntualizado que ese foro tendrá ayuda "tanto dentro como fuera" de personas como él y otras que tratarán de 'echar una mano'.

A renglón seguido, se ha preguntado al portavoz del PNV, Aitor Esteban, si su partido va a ayudar a ese diálogo desde fuera de Cataluña, pero ha dicho no tener ninguna información que apunte en ese sentido.

Según Esteban, la cita del miércoles es "importante" porque significa el inicio de "una nueva fase" en el diálogo sobre el problema catalán, pero no augura resultados inmediatos. Es más, pronostica que las elecciones autonómicas anunciadas por Torra para las que aún no hay fecha, ayudarán a "clarificar el panorama de lo que se pueda o no avanzar".

HAY MUCHOS ENEMIGOS

En su comparecencia, Rufián ha insistido en que el solo hecho de que se comience a hablar "en la mesa y no de la mesa" ya es "una buena noticia" y sólo espera que ahora "impere la palabra y el diálogo por encima de otras cosas".

"Lo importante es que esa mesa exista y se aísle del entorno, algo que será muy complicado porque tiene muchísimos enemigos", ha manifestado Rufián, dejando claro que esos "enemigos" no están en el lado independentista.

JUNTS INSISTE EN LA AMNISTÍA

Mientras tanto, la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha insistido este martes en reclamar qe en esa mesa de diálogo se hable de una amnistía para los condenados por el proceso independentista de 2017.

En declaraciones realizadas en una concentración de apoyo a una activista de la CUP citada por la Audiencia Nacional, Borràs ha explicado que en la agenda de la mesa de diálogo debería buscarse una solución para los presos y para los que llama "exiliados" como Carles Puigdemont, y en ese sentido cree que la amnistía puede ser una fórmula. "Hay que solucionar la situación de excepcionalidad", ha dicho.