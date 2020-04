Rufián critica al Gobierno por "no devolver competencias" a las autonomías

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este martes, en relación con el plan de desescalada del Gobierno, que "no tiene ningún sentido que el virus entienda ahora de provincias y no de autonomías" y lo ha achacado a la aspiración del Ejecutivo de "no devolver competencias".

Rufián ha criticado algunas de las medidas recogidas en el plan del Ejecutivo de recuperar la normalidad tras la pandemia a través de su cuenta de Twitter.

La hoja de ruta del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos prevé cuatro fases hasta finales de junio y se hará de forma asimétrica por territorios, siendo la provincia la referencia.

Rufián también ha reprochado que se permita a la gente poder ir a las terrazas de los bares en lugar de visitar a familiares, algo que, a su juicio, responde a la presión de los empresarios.

"No tiene ningún sentido que la gente pueda ir antes a la terraza de un bar que al pueblo a ver a su madre. Bueno sí, uno. La presión de la patronal", ha censurado el dirigente independentista.