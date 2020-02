Rufián ve "lógico" que Iglesias, como ERC, esté en la mesa de Cataluña y subraya que Podemos es "aliado" en el diálogo

En declaraciones en el Congreso, Rufián ha recordado que se trata de una mesa entre gobiernos, y como ambos Ejecutivos son de coalición, lo "lógico" es que haya representación de las cuatro formaciones que los componen: PSOE y Podemos, por un lado, y Junts y ERC, por otro.

Rufián, que como no forma parte del Govern no estará en esas negociaciones ni sabe posibles fechas para la primera cita, ha destacado además que Podemos es un "aliado más" de esa mesa de diálogo.

Tampoco ha querido entrar en polémicas con Junts, que reclama que en esa mesa de diálogo se escuche la voz de Carles Puigdemont y otros antiguos cargos de la Generalitat que huyeron al extranjero. "No quiero entrar en detalles, sería meter más presión a la mesa --ha comentado--. Hay que impermeabilizar a esa mesa del entorno y no me van a encontrar metiendo más presión".