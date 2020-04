Rufián: No habrá pacto de la Moncloa si no hay pactos con Euskadi y Cataluña

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este jueves que no habrá pactos de la Moncloa si no hay "un pacto previo en Bruselas" y ha añadido que "no habrá Pactos de la Moncloa en España si no hay pactos en Ajuria Enea en Euskadi o en el Palau de la Generalitat de Cataluña".

En su intervención en el pleno del Congreso, Rufián, que ha avanzado que su formación se abstendrá en la votación de la prórroga del estado de alarma, igual que hizo en el pleno anterior, ha querido dejar claro que lo que España tiene por delante "no se cierra con la cúpula de cuatro partidos, un ejército y un rey encerrados en un despacho de Moncloa".

Rufián ha insistido que la respuesta a la pandemia no pasa por reeditar "lo que ya se hizo, y se hizo mal hace 40 años".

El portavoz ha iniciado su intervención con reproches para el PP por haber anunciado en un principio que unos 40 diputados asistirían hoy al pleno: "Menos mal que al final se han echado atrás".

Y en concreto se ha dirigido al líder del PP, Pablo Casado, al que ha recordado que siempre reivindica el legado del expresidente Adolfo Suárez.

A Casado le ha dicho que bajo el mandato de Suárez "se legalizó el PCE, se retornó a Alberti y la Pasionaria, se restauró la Generalitat y se aprobó la ley del divorcio. Probablemente hoy mandarían a la cárcel a Suárez".

El diputado también ha tenido palabras para Pedro Sánchez, a quien ha dejado claro que esta no es la mayor pandemia a la que se haya enfrentado nunca. "Es la mayor pandemia a la que se ha enfrentado nuestra latitud, nuestro entorno. Lo que creíamos que solo pasaba más allá de las concertinas, está aquí", ha aseverado.

También ha reprochado al Gobierno que hable de "guerra" cuando se tiene "aire acondicionado para el verano, calefacción en el invierno, Twitter y Neflix para el aburrimiento. Es un insulto para millones de personas que han convivido con la miseria".

Y sobre la abstención anunciada por su formación en la votación de la prórroga, Rufián la ha justificado en varios motivos: "Hay que parar y no se hace" y los decretos que se aprueban son recentralizadores.

"Hay que parar toda actividad no esencial para tener alguna actividad que poder reanudar mañana" ha insistido el portavoz, que ha tildado de "parche" el permiso retribuido de 15 días para que coincidiera con Semana Santa.

Y ha comentado que mientras millones de niños no pueden salir a jugar a la calle, "los repartidores llenan la ciudad" llevando comida a domicilio: "O paramos el país o no habrá país o bandera que levantar", ha dicho.

También ha criticado la "recentralización" de algunos decretos que abren la puerta a "recortar" las políticas activas de ocupación de las comunidades autónomas en más de 2.400 millones de euros, de los que 215 millones corresponde a Cataluña.

Rufán ha referido como tercer argumento para abstenerse a la militarización: "No tenemos manía al Ejército, le tenemos memoria" y ha lamentado que se gasten cada año 11.500 millones en presupuesto militar y llega una pandemia y "no hay mascarillas en los hospitales".

Y por todo ello ha apelado a "menos pactos de la Moncloa y más pactos integrales por la vida".