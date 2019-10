Rufián apunta que una ley de amnistía y un referéndum son propuestas, "no una línea roja"

El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha defendido este miércoles una ley de amnistía y un referéndum para Cataluña, pero ha dicho que son reclamaciones que no suponen una soga al cuello: "Son propuestas, no una línea roja, no son condiciones".

Así se ha expresado en una entrevista en el 'Ara' recogida por Europa Press, cuando le han preguntado por qué haría si su voto fuera decisivo para evitar un gobierno de derechas: "Depende, depende. Yo creo que tenemos que reivindicar nuestras propuestas", ha añadido.

Sobre la encuesta del CIS publicada el martes, ha apuntado que le chirría que se utilice dinero público en una encuesta y hacerla antes de un factor "tan distorsionador" para los resultados, en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.

Ha dicho que los republicanos optaron después de las últimas elecciones por facilitar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, para apostar por el diálogo, pero que actualmente cree que "con este PSOE es muy difícil".

"Con este Sánchez, que lo único que hace es amenazarnos cada día, se hace muy difícil, muy complicado", ha asegurado, y ha advertido de que si es un PSOE de la amenaza, en sus palabras, encontrarán a ERC plantando cara y que no pactarán nada con los socialistas.

MOSSOS D'ESQUADRA

Rufián cree que el bipartidismo se reforzará, lo que considera una mala noticia, y que el PSOE tiene mucho voto oculto y subirá, y además ha considerado que al PP le han dado aire, en sus palabras: "Es de una irresponsabilidad enorme ir a votar otra vez el 10 de noviembre".

Sobre la actuación policial de estos días en Catalunya, ha apuntado que existe un problema histórico con la Brigada Móvil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra, y ha considerado: "Muchas veces la izquierda ha tenido un cierto complejo ante la policía. Yo creo que ERC algún día debería coger la Conselleria de Interior".

"Pedimos explicaciones por la imagen de una furgoneta atropellando un chico en Tarragona. Le pedimos a (Miquel) Buch explicaciones y dimisiones", ha aseverado Rufián.

PRESENCIA DE LA CUP

Preguntado sobre si cree que la CUP --que se presentará por primera vez a las elecciones generales-- le restará más votos a ERC o a JxCat, ha asegurado no saberlo, pero ha apuntado que respecta muchísimo el espacio cupaire: "Será un placer tenerlos allí".

Sobre cuando fue abucheado en una manifestación de independentistas hace unos días, ha asegurado que forma parte de su cargo y que no se quejará: "Cualquier persona que me escuche llorar porque me gritan en una manifestación, me dirá: 'Ven a mi trabajo que yo aguanto cada día cosas mucho peores', y lo digo con conocimiento de causa porque formo parte de una generación precarizada".