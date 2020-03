Rufián arremete contra Puigdemont: “No nos verán en una mesa de diálogo entre semana para despreciarla en un mitin"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reivindicado la actitud que está manteniendo su partido en la búsqueda de una solución al conflicto político en Catalunya a través de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat que pactó con el PSOE. En un desayuno informativo en Madrid al que ha asistido la número dos de Pedro Sánchez, Adriana Lastra, y otros portavoces parlamentarios pero no ha habido ninguna representación de JxCat, Rufián ha arremetido especialmente contra Carles Puigdemont y otros dirigentes de ese partido por cuestionar la mesa de diálogo apenas unos días después de que Quim Torra encabezara la delegación catalana en Moncloa en una primera reunión que acabó con un comunicado conjunto que fijaba las bases de la negociación.

“No nos verán en una mesa de diálogo en Moncloa entre semana para despreciarla en un mitin el fin de semana”, ha sentenciado el portavoz republicano en referencia al multitudinario mitin del expresidente en Perpiñán. “Ni necesitamos repetir lo que somos ni hacer exhibicionismo de nuestras convicciones. Quizás no somos los que más gritamos por parecer más independentistas, pero sí somos los que luchamos para que hay más independentistas -ha dicho en un claro mensaje a JxCat-. Catalunya es el nombre que recibe el mundo en esa parte del planeta y una patria es su gente y no una bandera”.

“Está muy bien que te aplaudan en Perpiñán, el reto es que te aplaudan en Cornellá, Santa Coloma o Sabadell”, ha expresado en referencia al multitudinario acto de Carles Puigdemont en la localidad francesa. Rufián ha recordado que hay centenares de miles de ciudadanos en Catalunya que votan opciones no independentistas. El portavoz republicano siempre ha reconocido que no se puede alcanzar la independencia sin contar con esa parte.

“Hay un mientras tanto entre los ideales y la realidad que no entiende de épica”, ha aseverado. “Solo con épica y banderas no se saca a la gente del paro, no se paran los desahucios y no se acaba con la desigualdad. No estamos ante una fase del proceso político de Catalunya resolutiva sino acumulativa -ha proseguido-. El proyecto de futuro de ERC es la república catalana pero cuál es su mientras tanto: que el pueblo de Catalunya refrende la propuesta que salga de la mesa de diálogo y negociación entre gobiernos”. Y esa, ha dicho, será la “prioridad” de ERC aunque en la consulta pida el 'no'.

"Ante la duda, democracia. Antes que republicanos, independentistas, personas de izquierdas, somos demócratas y eso vale para todo", ha expresado Rufián, que ha argumentado en respuestas a los periodistas que ERC está en contra de pedir los indultos para los líderes independentistas, entre ellos Oriol Junqueras, porque sería tanto como admitir que piden "perdón" por "una urna".

También ha dejado claro que las cuestiones personales quedarán fuera de la mesa de diálogo en referencia a los indultos o el cambio del Código Penal para suavizar las penas por sedición que supondría una mejora en las condiciones penitenciarias de los líderes del procés. "Hace falta un cambio de la mentalidad del Gobierno, del Estado. Que nadie espere por parte de ERC un intercambio de cromos o la negociación de situaciones personales. El delito de sedición no se debe suprimir por que lo pida ERC, que no lo pide, se debe suprimir porque lo pide el siglo XXI, es un delito decimonónico", ha argumentado.

Rufián ha recordado que la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez fue una promesa de ERC en las elecciones generales y también ha advertido de que la legislatura depende de los frutos que dé. El portavoz republicano es consciente de que es imprescindible para que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado y, con ellos, la coalición de PSOE y Unidas Podemos pueda perdurar.

"Queremos asumir nuestra imprescindibilidad para avanzar en la autodeterminación", ha dicho en un mensaje también para JxCat, que tiene dirigentes que consideran "inútil" la mesa de diálogo para el fin de la independencia. Rufián no ha dejado pasar la ocasión de dejar claro que sus socios en el Govern, con quienes ERC no atraviesa el mejor momento, tienen divergencias internas. "Respetamos a un espacio como el de Convergència así como a su debate interno", ha afirmado.

ERC, que alláno el camino de los presupuestos a Sánchez la semana pasada con su abstención en la votación de la senda de déficit, reconoce que puede apoyar las cuentas aunque lo circunscribe a lo que pase en la siguiente reunión de la mesa de diálogo, aunque Rufián ha asegurado que aún no están en ese escenario. El temor para el Gobierno y ERC es el volantazo que pueda dar Quim Torra.