Rufián: Lo que hoy se constata es el 'no' del Gobierno a negociar con ERC

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado en el Congreso que hoy "no se constata el no de ERC a la cuarta prórroga del estado de alarma, se constata el 'no' del Gobierno a negociar con ERC".

"Hoy no votamos una prórroga del estado de alarma, hoy votamos en contra de su prórroga" ha dicho Rufián en su intervención en el Congreso en la que ha subrayado que sí "hay alternativa".

"Hay alternativa a la recentralización, a la militarización y a la regresión de derechos civiles en la gestión de la crisis. Y es dramático que solo nosotros lo digamos", ha subrayado.