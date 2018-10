Rufián niega haber guiñado un ojo a la diputada del PP a la que llamó "palmera" y que le acusa de machismo

Horas después del incidente, Escudero ha denunciado, rodeada de compañeras de su grupo, haberse sentido "humillada" y "despreciada" por el guiño que atribuye a Rufián y que no ha sido recogido por las cámaras. Tras la comparecencia de la diputada, el político independentista ha explicado su versión de los hechos en los pasillos del Congreso.

Rufián, que se ha referido a la vicepresidenta de la comisión como "esta señora", ha argumentado que no le ha guiñado el ojo a Escudero, sino que lo que ha hecho ha sido "cerrar los ojos" porque no se podía creer que ella hubiera "pedido respeto por la bandera preconstitucional", en referencia a la enseña española durante la dictadura franquista.

LA BANDERA DEL POLLO

El portavoz de ERC ha mentado esa bandera durante la intervención en la comisión del ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos cuando éste le ha hablado de la existencia de un sistema de "apartheid" en Cataluña. "Le falta la bandera del pollo", le ha replicado Rufián.

El comentario ha molestado a Escudero: "Ha faltado al respeto a la bandera de todos los españoles", le ha soltado desde la Mesa de la comisión. Según Rufián, él ha recibido esa respuesta cerrando los ojos porque no ha sabido cómo reaccionar al escuchar a una diputada "defender una bandera como la fascista".

"Ella ha interpretado de manera sorprendente que le guiñaba el ojo y me ha llamado imbécil", ha relatado el diputado, antes de añadir que mientras se debate sobre este incidente no se habla de "lo que ha dicho Cascos".

"Quizá para algunos es peor guiñar que robar", ha apostillado para recalcar a continuación que ha llamado "palmero" a "un montón de gente" y "no ha molestado tanto". "Ella me ha llamado imbécil, ¿palmera es más que imbécil?", se ha preguntado, dejando claro que no tenía intención de pedir disculpas a la diputada.