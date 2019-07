Rufián: "No hay ningún ministerio o veto que merezca lo que está pasando"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que "no hay ningún ministerio ni ningún veto que merezca lo que está pasando estos días" y ha reclamado tanto a PSOE como a Podemos "responsabilidad" para que no se levanten de la mesa de negociaciones hasta el último minuto.

En una rueda de prensa, tras mantener una reunión con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, sobre la investidura, ha destacado que hubo mucha gente que salió a votar el pasado 28 de abril "con la nariz tapada para frenar al fascismo" y es necesario que ahora no se les decepcione.

Rufián no ha aclarado el sentido del voto de su formación, que se decidirá en una reunión del ERC este viernes, pero ha insistido en que su postura sigue siendo la de "diálogo y no bloquear absolutamente nada", además de que no estará condicionada su postura por lo que pueda decidir Unidas Podemos u otra fuerza política.

Por eso, ha insistido en reclamar responsabilidad a este partido y al PSOE y pedirles que dejen de "hablarse a través de titulares" y de "amenazarse entre ellos" porque ir a otras elecciones sería una "nueva frustración".