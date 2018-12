Rufián ve "muy positivo" que Sánchez y Torra se reúnan

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha asegurado que le parece "muy positivo" que "dos personas que representan tantas cosas" como el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reúnan, puesto que desde su formación siempre han apostado por el diálogo.

Rufián se ha referido así en declaraciones a los medios tras participar en una concentración del colectivo independentista Silenci ante el Tribunal Supremo, en la que han entregado cartas al juez Pablo Llarena y al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena.

El diputado ha dicho que su formación lleva dialogar en el ADN y que, "guste más o guste menos, es inequívoco e innegable que el independentismo siempre ha tendido la mano", por lo que apoya la posible reunión de Sánchez y Torra de este viernes en Barcelona aprovechando que el Consejo de Ministros se celebrará allí.

Ha recordado que el líder de ERC Oriol Junqueras les dijo en la cárcel de Estremera (Madrid): "Yo quiero hablar hasta con mis carceleros", porque "por muy poco que te guste el independentismo si no te sientas y no hablas no se soluciona".

Así, ha asegurado que "con el 155 los dos millones de independentistas no acabarán", por lo que la solución solo pasa por "diálogo, diálogo y diálogo" de ahí que le parezca "muy positivo" que "dos personas que representan tantas cosas como Torra y Sánchez se reúnan" porque "lo anormal era lo que pasaba antes".

Preguntado por las palabras del fiscal en la vista previa de ayer en el Supremo cuando dijo que el "procés" fue un atentado contra el interés general de España, Rufián ha dicho que lo mejor es que el juicio "será televisado y todo el mundo lo verá para vergüenza de mucha gente".

Por su parte, el portavoz de la plataforma Silenci ha explicado que han entregado una carta a Llarena y a Marchena para "incitar" a "toda la judicatura y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a que se rebelen contra la injusticia".

La misma misiva pretenden entregarla en el Senado, en el Congreso y en el Tribunal Constitucional.