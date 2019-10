Rufián dice que ningún presidente de la Generalitat ha avalado "jamás" la violencia, incluido Quim Torra

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que "ningún presidente" de la Generalitat ha avalado "jamás" la violencia, incluido el actual presidente del Govern, Quim Torra, que ha sido "bastante contundente" en su declaración porque, a su juicio, "no puede haber paliativos". Además, ha señalado que los actos violentos que se están produciendo desde el pasado lunes en Cataluña, después de conocer la sentencia del juicio del 'procés', "no representan" al independentismo que "siempre" se ha manifestado de forma "cívica y pacífica".

"No hay idea ni en política ni en la vida que justifique la violencia, ninguna, ni la unidad de España ni la independencia de Cataluña. A nosotros, aquellos que se quedan después de las manifestaciones a regalar imágenes de violencia no nos representan, repito, no nos representan", ha insistido Rufián en una entrevista a Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Sin embargo, ha destacado que es "lógico" que la gente se manifieste después de que "le metan casi un siglo de cárcel a un conjunto de demócratas que intentaban articular un deseo, un anhelo inequívoco del pueblo catalán". Preguntado por si considera que ocupar el aeropuerto de El Prat de Barcelona es violencia o desobediencia civil --a lo que animaba el presidente del Govern, Quim Torra esta semana--, Rufián sólo ha puntualizado que a ERC "nunca" se le encontrará "criminalizando el derecho a la manifestación".

Además, ha señalado que tanto la sentencia del juicio del 'procés' como las reacciones que se están viendo en Cataluña son "un fracaso de todos" los políticos, entre los que se ha incluido, que ahora deben hacer "su trabajo", es decir, "hacer política". "Siempre hay una oportunidad para hacer política, conviene que hagamos nuestro trabajo, es lo que nos piden nuestros compañeros desde la cárcel que hagamos propuestas políticas que esperan contrapropuestas, no amenazas", ha especificado.

MANO TENDIDA AL GOBIERNO PARA DIALOGAR

Desde el punto de vista de Rufián, la única solución que existe es la vía del "diálogo y del consenso" entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Pedro Sánchez al que le ha apelado que vuelva a la mesa de negociación donde los independentistas mantienen la "mano tendida".

"Yo recuerdo unas palabras literales de Pedro Sánchez, que todavía están en la página Web del PSOE, donde decía literal que esto no se va a solucionar con mano dura ni con amenazas sino con diálogo, acuerdo y con mesura. Nosotros le pedimos que retorne a ese discurso, estamos todavía sentados en la mesa haciendo propuestas políticas", ha explicado Rufián.

Además, ha destacado que la base de las negociaciones es "dejar de negarse" entre ellos y respetar las ideas políticas de cada uno, ya que, a su juicio, "nadie" se puede sentar a la mesa de negociación y pedir que "se deje de defender lo que uno defiende". "Pedimos que no se nos pida que dejemos de ser quienes somos y se haga una contrapropuesta, que se haga política porque yo no le pido al PSOE que deje de ser quien es o al PP", ha insistido el portavoz de ERC.

Sin embargo, ha asegurado que, aunque no quiere que suene "como un aviso ni como una advertencia", sería "muy mala noticia" que el PSOE mantuviera el discurso actual al que "incluso a muchos socialistas catalanistas les chirría". "Les chirría enormemente escuchar a Sánchez o a Iceta decir que los presos deben cumplir la condena hasta el último día", ha especificado Rufián para después insistir en que si el PSOE elige "la peor opción, que en este caso es Ciudadanos", tendrá "en frente" a ERC.

"Somos conscientes de que no se puede aplicar una República con el 50 por ciento de la población en contra, pero tampoco se puede imponer una autonomía con el 50 por ciento de la población en contra. Nosotros no vamos a desaparecer, esos dos millones de personas que votaron tampoco van a desaparecer", ha concluido el portavoz de ERC.