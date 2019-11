Rufián reitera que "con este Sánchez no se puede hablar" pero no aclara si descarta abstenerse

El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha reiterado este martes que "con este Sánchez y este PSOE no se puede hablar", pero no ha aclarado si descarta abstenerse en una investidura, como ya hicieron los republicanos en julio.

En rueda de prensa en la ACN, ha asegurado que, tras escuchar las propuestas de Sánchez para Cataluña en el debate del lunes, se ha evidenciado que con el PSOE actual "no se puede dialogar, no se puede negociar, no se puede hacer política".

"A día de hoy decir 'sí' a Cataluña y estar a favor de Cataluña es decir 'no' a Sánchez, es estar en contra de este Sánchez y de este PSOE", ha advertido.

Preguntado por si esto significa que descarta abstenerse en su investidura, ha insistido en la necesidad de debilitarlo primero en las urnas para obligarlo a dialogar y considera que la única manera de lograrlo es que el independentismo derrote a los socialistas el 10N, porque, si no sucede y el PSOE está fuerte, pactará con la derecha, según él.

"Para coger a Sánchez y sentarlo en una mesa de diálogo y negociación tiene que estar derrotado, tiene que perder, tiene que no poder escoger. Es pura demoscopia", ha reivindicado.

Además, ha cuestionado cuál es la alternativa a esta voluntad de diálogo: "La magia, el humo, el simbolismo", que cree que no servirá para resolver el conflicto catalán a través de la política.

DR. JEKYLL Y MR. HYDE

Rufián ha alertado de que Sánchez quiere pactar con la derecha una gran coalición y que esto supondría una regresión de derechos, pero cree que esto puede evitarse si el independentismo logra un gran resultado el 10N y debilita a Sánchez.

Lo ha ilustrado diciendo que "Sánchez es Dr. Jekyll y Mr. Hyde", en referencia de la novela de Robert Louis Stevenson: para Rufián, cuando Sánchez está débil es Dr. Jekyll y alza la bandera de la izquierda y el diálogo, como cree que hizo cuando quería recuperar la Secretaría General del PSOE, pero cuando está fuerte es Mr. Hyde y se acerca a los postulados de la derecha, como considera que está haciendo ahora.

El candidato republicano ha defendido que su abstención en julio fue para frenar a la derecha y "ayudó a desenmascarar al PSOE", y ha sostenido que los votos de ERC no fueron ni serán a cambio de nada.

"Los votos de ERC nunca son a cambio de nada. Hacer política nunca puede ser un fracaso, nosotros lo único que hacemos es política porque la gente está cansada de la antipolítica", ha sentenciado.

SÁNCHEZ "PROVOCADOR"

Ha recriminado que en el debate se vio a un Sánchez "provocador" que presentó tres propuestas para Cataluña que ha tachado de dramáticas, ya que considera que insultó a la escuela catalana con su anuncio de implantar una asignatura en educación en valores civiles, constitucionales y éticos.

Sobre la propuesta de Sánchez de reincorporar en el Código Penal la penalización de referéndums ilegales, Rufián ha afirmado que es "criminalizar el voto" y la democracia, y ha preguntado que, si ahora pide que un referéndum sea delito, por qué los presos soberanistas están encarcelados por el 1-O.

"Si pide que un referéndum sea delito significa que ahora no es delito. Ergo significa que hay nueve personas en la cárcel de manera completamente injustificada", ha alertado.

También se ha referido al anuncio de Sánchez sobre TV3 y ha señalado que es una propuesta que ya se ha aprobado en el Parlament, y que los socialistas la apoyaron: "Ya se votó con los votos de Iceta, que se llamen".