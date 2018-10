Ruiz-Huerta deja la Asamblea por desavenencias con la dirección de Podemos y retomará su actividad de abogada

Lorena Ruiz-Huerta ha dejado este lunes definitivamente la Asamblea de Madrid, tras dimitir como portavoz y diputada del Grupo Parlamentario de Podemos en la Cámara regional debido a que durante estos meses ha tomado decisiones políticas "que no gozan del respaldo de la dirección de Podemos ni de la mayoría del Grupo", por lo que retomará la actividad de abogada.

En rueda de prensa en el Parlamento madrileño, Ruiz-Huerta, visiblemente emocionada, ha comunicado públicamente su decisión de dimitir no solo como portavoz, sino también como diputada.

"No es secreto que vengo manteniendo decisiones políticas que no gozan del respaldo de la dirección de Podemos ni de la mayoría del Grupo Parlamentario. Hace meses que Podemos decidió otorgar la confianza a otro candidato para liderar 2019 y en coherencia con esta situación abandono el escaño y retomo mi actividad profesional como abogada", ha anunciado.

A pesar de esta decisión, Ruiz-Huerta ha asegurado que no deja la política, porque continuará como militante de Podemos para "seguir participando en los movimientos sociales y seguir apoyando a sus "compañeros anticapiltalistas" empujando "un proyecto de transformación social, y participando como activista".

"Voy a continuar siendo militante, trabajando activamente para defender el único proyecto político que es la construcción de la unión popular y que dentro de las instituciones y formaciones políticas deben aplicarse políticas radicalmente transformadoras de la mayoría social", ha aseverado.

En este punto, la que hasta ahora era la portavoz de este grupo parlamentario en la región ha trasladado las gracias a Podemos por haberle dado la "oportunidad" de formar parte de este proyecto que "ha hecho historia" y dejarle estar a la cabeza como portavoz en la Cámara regional.

Por ello, ha deseado "suerte" al partido 'morado', así como "actitud de miras y valentía" para "estar a la altura de la responsabilidad histórica".

"Me he dejado la piel, he dado lo mejor de mí y he aprendido mucho de esta experiencia y esta posición. Gracias a los ujieres, al personal de limpieza, a todos los votantes de Podemos por la confianza, por haberme elegido ser representante de la ciudadanía. A mi jefe de prensa y a todo el equipo que está detrás, gracias a todos por compartir con tanta generosidad, por el cariño y por el apoyo", ha trasladado Ruiz-Huerta entre lágrimas.

"CUANDO DOS ELEFANTES PELEAN, QUIEN MÁS SUFRE ES LA HIERBA"

Asimismo, Ruiz-Huerta ha sido preguntada sobre si además de los desencuentros que ha ido teniendo con la dirección del partido, ha ocurrido actualmente algo que le haya hecho tomar esta decisión ahora. A ello ha contestado que "ay un viejo proverbio africano que dice que cuando dos elefantes se pelean, quien más sufre es la hierba".

"En este caso, la hierba somos las mujeres que estamos en política. No es casual que las mujeres decidamos abandonar la política institucional plagada de una lucha por el poder, con las tremendas puñaladas por conseguir ese poder", ha sostenido.

De hecho, Ruiz-Huerta ha reconocido que ahora la "falta de apoyo" de su partido hacia ella es "obvia" y que se encuentra en "una situación de minoría". "Pero, no abandono esta batalla, voy a seguir manteniendo mis posiciones políticas y estaré peleando por lo mismo, construyendo la unidad popular y aplicando políticas radicalmente de izquierdas", ha sostenido.

Al ser repreguntada sobre si considera que en Podemos hay "actitudes machistas", la que hasta ahora era la portavoz del Grupo ha asegurado que no se refiere a que el partido "sea el más machista" pero que "forma parte de un sistema patriarcal", que está inmiscuido "dentro de actitudes machistas como el resto de partidos".

PRIMARIAS "A LA BÚLGARA"

En cuanto al proceso de primarias para elegir candidato a liderar la Comunidad de Madrid Ruiz-Huerta ha vuelto a criticar la forma de proceder de Podemos al respecto cuando se tomó la decisión de convocar unas primarias "en pleno proceso de crisis" de la expresidenta regional Cristina Cifuentes envuelta en el 'caso Máster'.

"No venía a cuento convocar esas primarias; nadie lo entendió. Pablo Iglesias que tanto emocionaba, que decía verdades como panes, de eso a tres años después tenemos un modelo de primarias a la búlgara con una dirección de partido que señalaba qué candidato hay que votar. Eso es un atentado contra los principios y la esencia de Podemos", ha criticado.

En este punto, Ruiz-Huerta ha dejado claro que no va a integrar otra formación y ha insistido en que va a trabajar como abogada, algo de lo que se siente "orgullosa".

En el caso de volver a la política, la que hasta ahora era también diputada en la Asamblea ha indicado que podría regresar "siempre y cuando hubiese un proyecto que reuniese esas condiciones de confluencia de todos los movimientos sociales y vecinales que llevaban años de luchas".

Tras concluir la rueda de prensa, Lorena Ruiz-Huerta ha salido y ha sido arropada por sus compañeros que siguen la corriente 'anticapitalista' como los diputados Miguel Ongil, Raúl Camargo que le han dado un abrazo o la diputada 'pablista' Elena Sevillano.