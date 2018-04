Ruiz-Huerta, a Pablo iglesias: "Me parece que, con un padrino así, yo casi que virgencita que me quede como estoy"

Así lo ha expresado Ruiz-Huerta en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que Iglesias este jueves dijera que los inscritos "no van a permitir que nadie se dedique a marear la perdiz ni a tonterías", al ser preguntado sobre el hecho de que el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, sólo quiera seguir adelante con su candidatura para las autonómicas de Madrid si puede presentarse a las primarias junto al equipo que construya.

"Me parece que, con un padrino así, yo casi que virgencita que me quede como estoy", ha sostenido la portavoz parlamentaria, al tiempo que ha reiterado que no es el momento para celebrar unas primarias "que no urgen", cuando "ningún otro partido tiene designado a su candidato".

En el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos se acordó este miércoles que muy probablemente en mayo, haya primarias para nombrar el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y luego en otro proceso distinto, se elegirá también por primarias abiertas la lista a la Asamblea de Madrid para las elecciones del año que viene.

Ruiz-Huerta ha asegurado que allí se adoptó la decisión "muy clara" de que se iba a celebrar la votación por una parte de la elección del cabeza de lista y por otra la elección del resto de la lista, por tanto, no entiende el "revuelo" que se está produciendo "en torno a que si es o no es lo que se votó".

"La descripción del acuerdo por parte del secretario general -Ramón Espinar-- fue muy clara, primero se iba a elegir al cabeza de lista en el mes de mayo y más adelante se hará la votación para el resto de la lista. Salió aprobada con mi abstención y las personas de mi corriente lo que no entiendo ahora es que se impugne un proceso que está muy claro, que yo no comparto pero que ya hemos aceptado", ha apuntado la portavoz parlamentaria de Podemos.

Al ser preguntada sobre si se presentaría como candidata, ha señalado que todo le ha pillado "desprevenida" y "concentrada en un trabajo" para "conseguir echar al PP y a Cifuentes", de los que dice que son "sus rivales". Además, ha asegurado que su elección como candidata no sólo le corresponde a ella sino también a su equipo.

"A mí me hubiese gustado que la elección de la lista para concurrir a las elecciones fuese el resultado de un proceso bien diferente de construcción de la unidad popular en el que hubiéramos podido fraguar las propuestas políticas conjuntamente con otros actores protagonistas del cambio como Equo o sindicatos que quieren echar al PP", ha insistido.

LÓPEZ: "ERREJÓN EL MEJOR CANDIDATO"

Por su parte, José Manuel López ha incidido en que lo que ahora les preocupa es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid si va a tener presidenta regional o no.

"Iremos a un procedimiento normal que es un candidato con una lista con un proceso normal y eso lo iremos viendo, habrá candidato yo creo que Errejón es el que mejor candidato que podemos tener pero puede haber otros y hay que tener una seguridad jurídica para que cualquiera se pueda presentar", ha sostenido el diputado de Podemos.