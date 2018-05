Ruiz-Huerta aboga por una lista como la de Ahora Madrid para la Comunidad

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha abogado por una candidatura de unidad para la Comunidad al estilo de la de Ahora Madrid en el Ayuntamiento que cuente con partidos como IU, ya que la lista de Íñigo Errejón "no refleja ni siquiera la pluralidad" de su formación.

En una entrevista con la Agencia Efe, la portavoz de Podemos, del sector anticapitalista, ha dicho que sin partidos como IU y Equo y sin los movimientos sociales será "imposible ganar las elecciones" autonómicas para la Comunidad de Madrid en 2019.

Por este motivo, ha abogado por configurar una candidatura de confluencia de la izquierda, al estilo de la que encabezó Manuela Carmena con Ahora Madrid para el Ayuntamiento de la capital.

"Exactamente ése es el modelo", ha dicho.

Ruiz-Huerta ha reprochado que Íñigo Errejón y Ramón Espinar hayan consensuado una lista con 26 personas liderada por el primero de ellos de cara a las primarias de Podemos, donde los inscritos del partido elegirán la candidatura autonómica para los comicios de 2019.

"Una candidatura que no refleja ni siquiera la pluralidad existente en Podemos, ni la pluralidad existente en la sociedad, no puede obtener un resultado que nos permita gobernar la Comunidad de Madrid", ha sostenido.

La portavoz de Podemos rechazó integrar la lista de Errejón al no tener "nada que ver" con su concepto de unidad, pero ha señalado que estaría dispuesta a formar parte de la candidatura de confluencia que plantea, con todos los "actores políticos que hay en la región necesarios para el cambio".

"Nos queda un año por delante para conseguir convencer a Podemos de que estamos en un momento en que es necesaria mucha inteligencia colectiva, mucha generosidad, porque lo que está en juego es un proyecto para las mayorías sociales que tiene que liderar la izquierda", ha apuntado.

Por ello, ha pedido "altura de miras" a su partido para que impulse una candidatura para la Comunidad de Madrid "muy amplia" en un momento en que opina que la izquierda tiene la "posibilidad real de ganar" las elecciones.

"Tengo esperanza, confío en que son gente inteligente con capacidad y experiencia política. Tienen que entender que es imposible ganar las elecciones en 2019 con una lista como ésa", ha manifestado en alusión a Errejón y Espinar.

La portavoz de Podemos ha criticado que la lista de Errejón se haya cerrado en función de un "reparto de puestos de poder en torno a dos familias políticas" en Podemos y sin un debate de proyecto político previo.

"Tenemos que ver las diferencias que tenemos, llegar a acuerdos y hacer un programa", ha pedido.

A continuación, sería a su juicio el momento de celebrar unas primarias "abiertas a la ciudadanía y que reflejen la pluralidad de los votos" de los inscritos, algo que ha lamentado que no pasará en las que hay ya previstas, del 9 al 14 de mayo, por el "modelo elegido".

"Está hecho en buena parte para expulsar o aplastar a las corrientes criticas o alternativas respecto a las posiciones más oficialistas de Podemos", ha observado.

También ha criticado el momento de inicio de este proceso de primarias, al "desviar la atención mediática que estaba puesta sobre el PP", tras días de polémica por las irregularidades del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, que desembocó en la dimisión de ésta como presidenta regional.

"Existe el riesgo de que el partido Ciudadanos, que es un partido sin ideología que va tomando decisiones a golpe de encuesta, capitalice todo este descontento social", ha advertido.

Ruiz-Huerta ha dicho que si finalmente Errejón acaba siendo elegido candidato y optan por relevarla como portavoz acatará la decisión aunque "entraría en contradicción con esa voluntad integradora".

"Me parecería entendible, respetable (...) pero sería equivocado", ha afirmado.

Si finalmente ocurriera, cree que no sería comparable al relevo del anterior portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, ya que entonces el cambio fue "consecuencia de un proceso democrático" tras la elección de Espinar como líder del partido en la región.

"Ahora va a haber una ratificación de una candidatura sin más concurrencia y con un sistema de votación creo que poco democrático", ha comentado.

La portavoz, que no ha hablado "en los últimos tiempos" con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera que "cualquier partido sano tiene que tener abierta la posibilidad de que los liderazgos puedan ser disputados o surjan liderazgos alternativos".

"Lo que no me parece bien, no me parece aceptable, es que esto se haga a través de conspiraciones, deslealtades, filtraciones, traiciones", ha añadido en alusión a la diputada de Podemos Carolina Bescansa, que difundió un documento sin firma con un plan para desbancar a Iglesias.

Sol Carreras