Ruiz-Huerta lamenta el "espectáculo bochornoso" de Podemos por las disputas internas

La portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha lamentado hoy el "espectáculo bochornoso" de disputas internas dentro de su formación, después de que ayer se difundiera la existencia de un plan diseñado para desbancar a Pablo Iglesias de la Secretaria General.

"Estas cosas para lo único que sirven es para hundir más las posibilidades de obtener un buen resultado electoral tanto en 2019 como en 2020", ha señalado Ruiz-Huerta a los medios en los pasillos de la Asamblea antes del Pleno, en relación al documento difundido a través del canal público de Telegram de Bescansa, en el que se plantea una estrategia electoral en Madrid con Íñigo Errejón a la cabeza, ella de número dos, y excluyendo a Ramón Espinar.

Por otro lado, sugiere como futura candidata a La Moncloa en las generales a la propia diputada de la formación en el Congreso.

Ayer, la corriente a la que pertenece Ruiz-Huerta, Podemos en Movimiento o Anticapitalistas, renunció a presentar un candidato a las primarias alternativo a Errejón porque consideran que el objetivo del proceso es "un reparto de sillas y cargos".

"Creo que los hechos nos dan la razón", ha dicho Ruiz-Huerta, que ha reiterado que convocar las primarias en este momento, "conociendo los precedentes del partido", dan lugar a estas a estas disputas internas.

A su juicio, Podemos debería "estar mirando al problema fundamental", que es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, está "a punto de caer".

"Tenemos que estar más audaces más atentos que nunca para empujar con fuerza no solo para que caiga Cifuentes sino para desalojar al PP de las instituciones", ha esgrimido.

La portavoz no ha querido responder a si el secretario general de Podemos en la Comunidad, Ramón Espinar, debe dar marcha atrás en la convocatoria de primarias, a las cuales no concurrirán, a modo de impugnación, porque "no tienen nada que ver con el espíritu" de la formación con el que llegaron "hace solo tres años".

"Ya veremos si se toman más decisiones en el futuro", ha comentado la parlamentaria, que no ha querido entrar a valorar si son ciertas las declaraciones de Bescansa, en las que culpa a alguien de su equipo de la filtración de ese documento sin formar en su canal de Telegram.