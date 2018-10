Ruiz-Huerta: No he recibido ningún mensaje de la dirección de Podemos

La hasta ahora portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha reconocido hoy no ha recibido ningún mensaje de nadie de la dirección de Podemos Comunidad de Madrid ni de Podemos estatal, tras anunciar que dimite del cargo y deja el escaño en el Parlamento regional.

En una rueda de prensa en la Asamblea, en la que se ha mostrado visiblemente emocionada, Ruiz-Huerta ha justificado su decisión alegando que mantiene posiciones políticas que no gozan del respaldo de la dirección de Podemos ni de la mayoría del grupo.

Ha explicado que esta mañana ha llamado al secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, para comunicarle su decisión, pero "por una razón personalísima que tendrá que contar él mismo", no la ha podido atender al teléfono.

Ruiz-Huerta ha señalado que Ramón Espinar es la persona con la posición orgánica a quien tenía que dar explicaciones y dar esta noticia en primer lugar, por lo que así lo ha intentado, pero no ha sido posible por una razón "personal" del secretario general de Podemos de la Comunidad de Madrid, que no ha podido atender su llamada, de manera que no ha podido hablar con él.

Al ser preguntada por qué no ha llamado ella al líder de Podemos, Pablo Iglesias, o a algún miembro de la dirección, ha indicado que como portavoz de la formación en la Asamblea su "obligación orgánica" y su "responsabilidad" está con el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid.

Ruiz-Huerta ha destacado que su obligación fundamental de dar explicaciones a los votantes, a los ciudadanos.

"A mí quien me ha puesto aquí son los ciudadanos, aunque yo haya ido en una lista, y esté agradecida a Podemos por esa oportunidad. A los ciudadanos me debo, quiero dar explicaciones y dar las gracias por su confianza. Por esta razón he decidido comunicar la noticia de esta manera".

Ha aclarado que dejará el cargo de portavoz, dejará su acta de diputada autonómica y dejará su cargo en el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Comunidad de Madrid, aunque seguirá inscrita dentro de Podemos.

"Voy a seguir siendo militante, como lo he sido siempre. Voy a seguir participando activamente en los movimientos sociales, acompañando y de la mano de mis compañeros de Anticapitalistas y de la Asamblea de Podemos en Movimiento. Seguiré haciendo actividad política con ellos, empujando por un proyecto de transformación social", ha recalcado.