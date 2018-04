Ruiz-Huerta: El reglamento para primarias no garantiza la pluralidad interna

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha dicho hoy que el reglamento para las primarias "no es bueno para garantizar la pluralidad interna" en Podemos, "no refleja la pluralidad (del partido) y está hecho para expulsar a todo aquello que no sea la lista o el equipo vencedor".

En una entrevista con Telemadrid, Ruiz-Huerta ha manifestado cómo "el aparato se ha posicionado claramente por un candidato determinado", lo cual -ha seguido- "añade una dificultad pues no es competir en igualdad de condiciones ya que el apoyo de líderes carismáticos o dirigentes máximos condiciona".

La dirección de Podemos en Madrid aprobó este domingo un reglamento de primarias para la elección de candidatos electorales que recoge las peticiones exigidas por Íñigo Errejón.

Además, la portavoz ha lamentado que Podemos debata ahora sobre primarias cuando "lo importante" es solucionar la "crisis de gobernabilidad y de credibilidad de Cristina Cifuentes, que está a punto de dimitir o de ser desalojada con una moción de censura".

"Deberíamos estar poniendo toda nuestra energía" en el asunto del Gobierno (de la Comunidad de Madrid) antes que en las primarias de Podemos, pues no hay prisa ni aporta nada", ha dicho la portavoz.

Lorena Ruiz-Huerta ha recordado que será en la tarde de hoy cuando su corriente, Podemos en Movimiento, se reúna en asamblea y decida si se presenta a las primarias en las que el partido elegirá sus candidatos electorales para la Comunidad de Madrid.