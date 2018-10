Rusia espera que Bolton explique la postura de Washington sobre el tratado INF

Rusia espera que el consejero de seguridad de Estados Unidos, John Bolton , quien llega hoy a Moscú, explique la postura de Washington sobre el tratado de armas nucleares intermedias (INF, por sus siglas en inglés), que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que va a abandonar.

"Esperamos que el consejero de seguridad del presidente de EEUU, John Bolton, pueda explicar más concreta y, confiamos, profesionalmente qué es lo que se tiene en cuenta", dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, citado por la agencia Interfax.

Riabkov comentó así el anuncio hecho este sábado por Trump de que abandonará el tratado INF, firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987 por los entonces presidentes soviético, Mijaíl Gorbachov, y estadounidense, Ronald Reagan.

Trump acusó a Rusia de violar durante "muchos años" el tratado INF, de eliminación de los misiles nucleares de mediano y corto alcance.

"No vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y hagan armas y no se nos permita hacerlo (a nosotros). Nosotros somos los que nos hemos mantenido en el acuerdo y hemos respetado el acuerdo, pero desafortunadamente Rusia no lo ha respetado, por lo que vamos a rescindirlo, vamos a retirarlo", dijo el presidente de EEUU.

Riabkov se pregunto si en Washington "hay otras ideas, si las hay en general", que no sean formular llamamientos a Rusia a "admitir supuestas violaciones y a actuar acorde a las instrucciones estadounidenses".

"Es muy alarmante que en Washington continúen los intentos prácticamente diarios de arrancar concesiones en diversos campos mediante métodos de chantaje", añadió.

Tras señalar que estos métodos "prevalecen cada vez más" en la política de EEUU hacia Rusia, Riabkov recalcó que no acepta ningún ultimátum ni chantaje.