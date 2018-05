Rusia critica los llamamientos a boicotear las elecciones de Venezuela

Rusia criticó hoy los llamamientos a boicotear las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela el próximo 20 de mayo, y acusó a Estados Unidos de aislar el país sudamericano con el objetivo de provocar una rebelión popular contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Las elecciones venideras son una gran oportunidad para lograr la reconciliación civil. Perderla o ignorarla de forma premeditada es, como poco, miope, y por supuesto, contraproducente", dijo a los periodistas la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

La diplomática rusa relacionó el boicot a los comicios anunciado por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con la política exterior de EEUU.

"No cesan los llamamientos a boicotear las elecciones desde el exterior. Según se acerca la fecha de la votación, Washington no sólo no renuncia a su objetivo de cambiar el poder en el país, sino que incrementa la presión sobre Caracas mediante restricciones unilaterales, en un intento de aislar" Venezuela, subrayó.

El objetivo final de las sanciones contra el Gobierno de Maduro, agregó, "es provocar una crisis de deuda y como consecuencia, empeorar la situación socio-económica".

"De esta forma se crean las bases para la expresión de un amplio descontento popular. A la gente se la empuja a la rebelión contra el poder, con consecuencias que se pronostican como negativas o incluso catastróficas", concluyó Zajárova.

Las elecciones presidenciales que celebrará Venezuela el próximo 20 de mayo han sido señaladas como fraudulentas por el grueso de la oposición.

La principal alianza opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), decidió hace semanas no presentar ningún candidato al considerar que los comicios no serán justos ni transparentes.