Rusia replica a EEUU que destruyó "hace tiempo" su arsenal químico

Rusia destruyó "hace tiempo" su arsenal químico militar y no se dejará amedrentar por la amenaza de nuevas sanciones de EEUU que lo pone en duda, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

"Rusia hace tiempo que eliminó su arsenal químico militar, lo que fue debidamente verificado y confirmado por organizaciones para la prohibición de armas químicas", como la OPAQ, dijo Zajárova en rueda de prensa.

La portavoz reaccionaba así a las declaraciones sobre la necesidad de imponer nuevas sanciones contra Rusia a raíz del incumplimiento del plazo exigido por EEUU para garantizar que no usará armas químicas.

Washington impuso ya el pasado agosto una primera tanda de sanciones a Moscú por el caso del envenenamiento del exespía Serguéi Skripal, atribuido a agentes de la Inteligencia Militar de Rusia.

En concreto, suspendió los programas de cooperación técnica con Rusia y la concesión de licencias para la exportación de mercancías y tecnología de uso civil y militar a empresas rusas con participación estatal.

Asimismo, dio a Moscú tres meses para permitir una inspección de la ONU en territorio ruso y garantizar que no volverá a emplear armamento químico.

No obstante, este lunes Gobierno de EEUU notificó al Congreso que Rusia ignoró la fecha marcada para prohibir el uso de armas químicas, lo que abre la posibilidad de que Washington imponga nuevas sanciones a Moscú.

"Observamos con interés el espectáculo que se está montando en Washington", dijo al respecto Zajárova.

"Entendemos que puede haber nuevas (sanciones), adoptadas con la misma facilidad y arbitrariedad que antes", aseguró la funcionaria.

No obstante, agregó que Rusia no se dejará amedrentar por ningún ultimátum, que no hacen más que demostrar la "debilidad" de EEUU para afrontar sus problemas y el deseo de desviar la atención de la agenda real.

A la vez, opinó que las declaraciones que se hacen ahora en EEUU están relacionadas con la falta de cohesión en la sociedad y las divisiones entre las fuerzas políticas que buscan un enemigo externo para lograr apoyos locales.