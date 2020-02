SCC cortará los túneles de Vallvidrera los viernes mientras duren los cortes en la Meridiana

Lo ha explicado el presidente de la entidad, Fernando Sánchez Costa, en rueda de prensa, en la que ha dicho que este mismo viernes informarán al Ayuntamiento de Barcelona de que harán esta acción "hasta que no cesen los cortes de la Meridiana".

"Hasta que los trabajadores que viven en la Meridiana no puedan volver a casa con normalidad, dificultaremos que los independentistas se vayan a esquiar el fin de semana", ha afirmado.

Considera intolerable que la Meridiana se corte cada día desde hace meses por manifestantes que ha calificado como independentistas radicales y ha asegurado que ahora SCC "pasa a la acción" cortando los túneles de Vallvidrera cada viernes.

Sobre la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, Sánchez Costa ha afirmado que no están de acuerdo con el formato, ya que están a favor del diálogo para resolver conflictos pero ha pedido que no haya "privilegios" y no se deje de lado a los catalanes no independentistas.

"Hay un riesgo real de que los catalanes constitucionalistas vuelvan a ser invisibilizados y puedan sentir desafección con las instituciones del Estado", ha alertado, y ha insistido en que en este diálogo se deben tener en cuenta las demandas del constitucionalismo catalán.

OTROS ACTOS

La entidad ha anunciado otras acciones y actos que prevé para los próximos meses, como una exposición audiovisual en el Parlamento Europeo en la que quieren explicar que no todos los catalanes son independentistas y cómo han vivido el proceso soberanista los ciudadanos constitucionalistas.

También impulsarán actividades que movilicen el constitucionalismo "desde diferentes áreas", no solo la política, como un torneo de fútbol llamado 'Torneo por la convivencia', calçotadas y conciertos, y ha avanzado que organizarán actos durante la Eurocopa de este verano.

Asimismo, SCC volverá a celebrar un homenaje a Miguel de Cervantes en la UB, donde en 2018 hubo incidentes en un acto de la entidad que fue boicoteado por estudiantes independentistas.