El SNP da un ultimátum a Corbyn para que presente hoy una moción de censura

El Partido Nacionalista Escocés (SNP), tercero en el Parlamento británico, lanzó un ultimátum al líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, para instarle a que presente hoy mismo una moción de censura contra la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, o lo hará el resto de la oposición.

El líder del SNP en la Cámara de los Comunes, Ian Blackford, instó al izquierdista Corbyn a iniciar el procedimiento antes de que finalice la jornada.

"Creo que Jeremy tiene que hacerlo durante el día de hoy. No puede demorarse. Si Jeremy no acepta esa responsabilidad, entonces, me temo que el resto de nosotros tendremos que aceptar esa responsabilidad y presentar esa moción de no confianza", dijo Blackford en declaraciones a la prensa.

Los representantes de cuatro partidos de la oposición británica han pedido por carta a Corbyn que presente la moción de no confianza (como se conoce el procedimiento en el Reino Unido) después de que May retrasase este lunes la votación del acuerdo del "brexit".

Los firmantes de la misiva, entre los que está Blackford y los dirigentes de los partidos Liberal Demócrata, Vince Cable; de los Verdes, Carline Lucas; y del galés Plaid Cymru en Westminster, Liz Saville Roberts, señalaron que existe un motivo "abrumador" para cuestionar el liderazgo de May.

Su objetivo era que fuese el laborista, como primera fuerza de la oposición, el que desencadenara el proceso para intentar derrocar a la "premier" y también allanar el camino que permita celebrar un segundo referéndum sobre el "brexit".

Sin embargo, Corbyn se muestra reacio a apoyar una segunda consulta, y en su lugar pide la convocatoria de elecciones generales, una situación que podría darse si triunfara la moción de censura, que, según un portavoz laborista, se presentará cuando tenga "más opciones de prosperar".