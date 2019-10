SOS Racismo presenta alegaciones por el empadronamiento de Maroto en Sotosalbos

La oenegé SOS Racismo Álava ha presentado en el Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) sus alegaciones contra el empadronamiento del portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, que consideran "ficticio" e "irregular", un caso que la Fiscalía, sin embargo, vio legal.

El pasado 16 de octubre, representantes de esta oenegé accedieron en Sotosalbos al expediente de empadronamiento de Maroto para comprobar la documentación existente, un proceso que estuvo lleno de trabas, según denuncia en las alegaciones remitidas al Consistorio con fecha 22 de octubre.

De toda la documentación, SOS Racismo Álava relata que solo les permitieron acceder a una decena de documentos, de los que se autorizó la disponibilidad de cuatro.

En concreto se trata de una resolución de inscripción de Alcaldía del 25 de julio y la iniciación de un expediente de baja de oficio de ese empadronamiento con fecha 20 de agosto.

Además, existe un contrato de alquiler con fecha 21 de agosto a nombre de una persona distinta a Javier Maroto y un informe de la Secretaría del Ayuntamiento sobre el inicio de la baja de oficio en trámite del padrón de Maroto con fecha 20 de agosto.

Según otros documentos que SOS Racismo pudo ver -pero no disponer- existe un primer expediente de padrón resuelto el 27 de junio con fotocopias del DNI de Maroto y una autorización de un tercero, pero no títulos de propiedad ni contrato de alquiler, "a no ser que se incluyan en la documentación clasificada por el secretario", dice el escrito de SOS Racismo, que advierte de que no existe ningún indicio de que la solicitud de empadronamiento fuera presencial.

Según la oenegé, existe un segundo empadronamiento producido el 25 de julio y, al igual que el del 27 de junio, no se prueba que haya sido de forma presencial ni se aporta título de propiedad o de alquiler de ningún inmueble.

De este modo, en el único contrato relativo al alquiler de una vivienda no aparece Maroto sino otra persona y, además, está fechado el 21 de agosto, que no concuerda con la fecha de empadronamiento del 27 de junio ni del 25 de julio, inscripciones que, según SOS Racismo no cumplieron las normas de gestión del padrón.

Así, SOS Racismo entiende que el Ayuntamiento de Sotosalbos ha realizado un empadronamiento irregular ya que, entre otras cosas, la residencia ha de ser efectiva en la localidad y ésta no la era ni el 25 de julio ni el 27 de junio.

El portavoz de esta organización, Fede García, reconoció cuando acudieron a Sotosalbos que previsiblemente el ayuntamiento rechazaría sus alegaciones al procedimiento, por lo que anunció que se dirigirán al Juzgado Contencioso Administrativo de la provincia de Segovia que corresponda.

Según se informó el pasado 1 de octubre, la Fiscalía de Segovia había decidido archivar la denuncia interpuesta por SOS Racismo de Álava sobre el empadronamiento de Javier Maroto en la localidad segoviana de Sotosalbos -lo que le permitió ser designado senador por Castilla y León- al entender que se hizo conforme a la ley.