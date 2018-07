S.Santamaría a Torra: "Que me pongan las querellas que quiera, no me callaré"

La candidata a la presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha advertido hoy al presidente Quim Torra de que ella está "para llevar la contraria al independentismo", por lo que le ha retado a ponerle "todas las querellas que quiera", porque "no se callará" ni permitirá "cesiones ni concesiones".

La exvicepresidenta del Gobierno ha participado hoy en un acto con militantes en Barcelona, en el marco de las primarias del Partido Popular y acompañada del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, de quien ha destacado su "valentía, entereza, dignidad y fortaleza" y que el independentismo "le tiene bastante miedo".

Sáenz de Santamaría ha elogiado a los militantes del PP en Cataluña, quienes a su juicio sufren "consecuencias personales y familiares" a causa del conflicto independentista: "No te dejan hablar. Parece mentira que el independentismo haya hecho de Cataluña el territorio de la imposición y del silencio".

De hecho, ha recordado la querella que el presidente de la Generalitat presentó contra ella y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, por su negativa a publicar el decreto de nombramiento del Govern, una querella que el Tribunal Supremo ha archivado.

"Yo me he ido del Gobierno con una querella, una sola, de un tal señor Torra, porque me negué a publicar el nombramiento de los consellers presos con la ley en la mano. Se la gané. Y lo volvería a hacer", ha señalado, tirando de ironía al explicar el consejo que le dio su marido: "Pongo en el currículum: querellada por defender la unidad de España".

También en declaraciones a la prensa antes del acto, ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que ERC "haya vuelto de nuevo a la consulta y a la DUI (declaración unilateral de independencia)", en alusión a que los republicanos hayan aprobado en su conferencia nacional una ponencia estratégica que no descarta ninguna vía para acceder a la "república catalana".

Por ello, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no dé pasos atrás" después de que "con el esfuerzo de todos la declaración de independencia no tuviera ningún efecto y que en el Govern de la Generalitat no estuviera ninguno de los que participaron en esa declaración" del 27 de octubre.

La dirigente, en esa línea, ha alertado de que "la política penitenciaria no puede ponerse al servicio de los intereses de Sánchez y de lo que ha pactado con los independentistas".

Y es que, respecto al próximo acercamiento de dirigentes presos a cárceles catalanas, ha dejado claro que "todos los españoles somos iguales ante la ley y a los presos se les tiene que aplicar la legislación penitenciaria, de acuerdo a las reglas que se aplican a todo el mundo".

Sáenz de Santamaría ha desgranado además su receta para abordar el conflicto catalán, empezando por "fortalecer la presencia del Estado en Cataluña", tras acusar al independentismo de que "durante 30 años, a la chita callando, han sacado al Estado de Cataluña, arrancando transferencias para que el Estado no fuera necesario".