El SUP denuncia que PSC y PSN "humillan" a la Policía y "se alinean con el independentismo en sus ataques" al Cuerpo

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el Partido Socialista de Navarra (PSN) "humillan" a la Policía Nacional y "se alinean con el independentismo en sus ataques" al Cuerpo por el apoyo que han prestado a resoluciones de ERC y Bildu que cuestionan el trabajo policial.

En este sentido, el SUP recuerda en un comunicado que "el PSOE ha apoyado" en menos de una semana sendas iniciativas de grupos políticos independentistas radicales en el Ayuntamiento de Barcelona y el Parlamento de Navarra que suponen una "humillación" para la Policía Nacional y un "ataque intolerable contra una de las instituciones más valoradas" del país.

Así, señala el sindicato policial, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) ha sumado su voto a una propuesta presentada por ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, reclamando la salida del Cuerpo Nacional de Policía de las dependencias de la Jefatura Superior, en vía Laietana, y defendiendo que sus instalaciones acojan un museo temático sobre la "represión franquista".

Según el SUP, el posicionamiento político del PSC contra los policías nacionales no es nuevo y se suma a su abstención, la semana pasada, en la votación de uno de los puntos de una moción debatida en el Pleno del Parlamento que pedía que Mossos y Policía Nacional no colaboraran en las tareas de mantenimiento y restablecimiento del orden público. El sindicato policial recuerda que el PSC alegó que las UIP's utilizan pelotas de goma.

Simultáneamente, añaden que en el Parlamento de Navarra, los votos del PSOE se sumaron a los de formaciones como EH Bildu para aprobar una declaración institucional en la que se acusa a funcionarios públicos de haber protagonizado "actos de motivación política" de carácter violento.

En este caso, explican, se reclama desarrollar una Ley Foral cuyo "sentido último es suplantar a los órganos judiciales y constituirse en un tribunal paralelo y politizado en el que, sin garantía alguna, se juzguen actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se establezcan responsabilidades sin respeto a los derechos de los policías, a su presunción de inocencia o a su honor".

PIDE UN PRONUNCIAMIENTO DE APOYO AL GOBIERNO Y SIN EQUIDISTANCIAS

Por ello, desde el SUP exigen al Gobierno un pronunciamiento inequívoco y una defensa cerrada de los 65.000 policías nacionales, así como que deje claro, sin equidistancias, que no se va a ceder frente a las pretensiones de quienes buscan la salida del Cuerpo Nacional de Policía de Cataluña para disfrutar de la impunidad necesaria cuando cometan delitos.

"El PSOE tiene que practicar el respeto institucional y entender que su acercamiento a ERC o a Bildu no puede pasar por cuestionar el trabajo de la Policía Nacional cada vez que tiene una oportunidad", exclaman desde el Sindicato Unificado de Policía.

Además, reclaman a esta formación que "deje en paz" al Cuerpo y a sus profesionales, que "haga política con otras materias y que valore más a quienes, entre otros muchos cometidos", protegen y escoltan a compañeros de su propio partido.