Sabanés defiende Madrid Central por salud frente a la "obsesión" por los coches

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha defendido hoy su modelo de restricciones al tráfico de Madrid Central que sitúa a la capital a "la altura de las ciudades europeas" porque frente a la "obsesión" del PP por los coches, Ahora Madrid defiende "preservar la salud".

Sabanés se ha pronunciado de este modo en el Pleno extraordinario convocado para debatir una propuesta del PP que reclama paralizar de forma inmediata Madrid Central, el área de prioridad residencial del centro que arrancará el próximo 30 de noviembre y por el que no podrán circular los no residentes de no ser que lo hagan con coches no contaminantes.

Durante el debate, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos en la lucha contra la contaminación y le ha dicho al PP que "lleva predicando el caos" desde hace tres años y nunca llega.

"Frente a su obsesión por cómo se mueven los coches está nuestra responsabilidad de preservar la salud de los madrileños", ha defendido la edil del Gobierno de Manuela Carmena para acto seguido recordar que la creación de zonas de bajas emisiones las contemplan tanto el plan estatal de calidad del aire y también el regional.

Y al Gobierno regional de Ángel Garrido le ha pedido que no confunda los refuerzos necesarios por la campaña de Navidad con el normal funcionamiento de Madrid Central, una vez pasen las fiestas.

"La Comunidad y el Consorcio tienen la sensación de que son incapaces de garantizar la demanda en un periodo tan complicado como Navidad. Si eso les pasa, que hablen con nosotros, que lo valoramos, pero intentar responsabilizar al Ayuntamiento de Madrid con su caos no es más que una muestra de desconocimiento y de descontrol", ha dicho durante el debate la delegada.