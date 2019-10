Sabrià (ERC) exige a Iceta no apuntarse "a la confusión entre independentismo y terrorismo"

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha exigido este lunes al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no apuntarse "a la confusión entre independentismo y terrorismo" y apartarse claramente de esa idea.

Lo ha dicho en su intervención durante la moción de censura que Cs ha presentado contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la que ha dedicado una pequeña parte a criticar que la candidata a sustituir al presidente, Lorena Roldán, busca convertir el Parlament "en un plató de televisión".

"Usted no será nunca presidenta de la Generalitat porque no se gana en la televisión y porque no saben llegar a acuerdos con nadie", ha avisado, y ha acusado a los naranjas de utilizar una estrategia de la confrontación y la ruptura, a lo que atribuye que Cs haya perdido 630.000 votos entre las últimas catalanas que ganaron y los últimos comicios.

Tras ello, Sabrià ha dedicado la mayor parte de su intervención en dirigirse a Iceta, al que ha criticado porque el PSOE tiene "como socio preferente a Cs, ya que hay unas elecciones porque no tuvieron tiempo para cerrar un acuerdo" con ellos.

ARTÍCULO 155

Iceta ha asegurado en los últimos días que los socialistas no quieren intervenir el autogobierno catalán, pero han advertido de que si el Govern se salta la ley y Pedro Sánchez se ve obligado a aplicarlo, el PSC le dará "total apoyo".

Sabrià ha lamentado esas palabras porque considera que el 155 no se hace "contra los independentistas, sino contra Catalunya, contra su gente, también contra los votantes de PSC y de CS".

"Dígame si la mejor solución es un 155 y un gobierno con la gente que utiliza el dolor de las víctimas de ETA, un dolor que compartimos todos, nosotros y ustedes también. No pueden apuntarse a la confusión entre independentismo y terrorismo, tienen que apartarse claramente", ha subrayado.

En su turno de réplica, Roldán ha ironizado sobre que Sabrià acuse a Cs de hacer espectáculo en un parlamento: "Que hablen de show... a ustedes que les hemos visto con la impresora y las esposas en el Congreso de los Diputados", ha dicho en referencia a intervenciones del portavoz republicano en la Cámara baja, Gabriel Rufián.

Ha explicado que ERC se presenta en el Parlament "como si fueran los hombres de Estado, como si fueran los moderados, cuando se sabe que cuando ya no están en el Parlament se ponen de acuerdo con Torra y con la CUP en la secesión a cualquier precio".

Ha recordado que ERC comparte lista con Bildu en las elecciones europeas y que "se hacen fotos con Otegi y cuando tienen la oportunidad de condenar la violencia y el terrorismo no lo hacen".

"Son los mismos haciendo exactamente lo mismo. Es una pena que trabajen para romper la convivencia a los catalanes. Les importa muy poco la igualdad entre ciudadanos y encima vienen aquí como hombres de Estado", ha censurado.

RÉPLICA

Sabrià ha decidido realizar su turno de contrarréplica desde el escaño y en una breve intervención ha asegurado que ERC "siempre defiende las vías pacíficas para tirar adelante cualquier proyecto político".

Ha criticado que el lema utilizado por Cs para la campaña a las generales 'España en marcha' porque es "un lema de la Falange" y ha atribuido a las encuestas electorales negativas de Cs que hayan presentado la moción.

Roldán ha afirmado que ERC "no ha condenado explícitamente la violencia de los comandos separatistas" y que en la sesión de este lunes han perdido otra oportunidad, según ella.