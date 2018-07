Sáenz de Santamaría: en Cataluña se practica el apartheid, indudablemente

La candidata a la Presidencia del PP y exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado hoy que en Cataluña se practica "el apartheid, indudablemente", y dice que ha sufrido esta situación en sus propias "carnes".

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, donde hoy ha participado en un acto con los militantes del PP ceutí, Sáenz de Santamaría ha lamentado que "los independentistas no respetan la libertad y los derechos y la manera de ver de los constitucionalistas".

"Hemos sido muchos los que hemos sufrido allí el acoso y la manera de apartarte que tienen los independentistas en Cataluña y lo digo abiertamente porque lo he vivido, he estado allí muchísimo", ha concretado.

Ha señalado que salió del Gobierno con una querella planteada por Quim Torra "por defender la unidad de mi país y, con la ley en la mano, no publicar el nombramiento de los consejeros que estaban en prisión. Y esa es la manera que tienen de responder".

Sáenz de Santamaría considera que "indudablemente hay que defender a los constitucionalistas allí y la libertad de la gente y hay muchísimos catalanes que se sienten españoles, que son una inmensa mayoría, pero este Gobierno independentista es muy sectario y no los tiene en cuenta".

En relación a si la respuesta del nuevo Gobierno será como la del PP ha indicado que le gustaría que así fuera porque "el apaciguamiento no sirve para nada, las secesiones son siempre metas volantes que buscan los independentistas camino de la independencia".

Por este motivo, ha dicho que si en otro momento pudieron acordar PSOE, Ciudadanos y PP una línea de actuación no entiende "por qué, de la noche a la mañana, Sánchez la ha roto, quizás porque esté pagando los votos que le llevaron a la Presidencia del Gobierno sin haber ganado las elecciones".

Sáenz de Santamaría se ha referido a la reunión ayer en La Moncloa entre al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para decir que Torra "fue de turismo por la Moncloa y me imagino que Sánchez le diría que aquí es donde tú me has traído".