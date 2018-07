Sáenz de Santamaría pide a Sánchez que no ceda "un ápice" a la peticiones de Torra "en pago de los votos de la moción"

En declaraciones a las medios en un acto en Coslada (Madrid), Sáenz de Santamaría ha señalado que le parece "muy preocupante" lo visto en los últimos días y ha advertido de que las "cesiones a los independentistas son una meta volante de cara a su meta definitiva, que es la independencia".

La exvicepresidenta del Gobierno ha recordado que "con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo" se ha logrado cerrar la vía unilateral que había abierto el Gobierno catalán, lo que ha llevado a que "Cataluña no es independiente y hoy todos somos españoles."

Asimismo, ha recordado a Sánchez que unos días antes de la moción de censura firmó en nombre del Partido Socialista un comunicado conjunto con Mariano Rajoy en nombre del Gobierno y del PP en el que se comprometían a "seguir manteniendo la unidad y la lealtad frente a los independentistas".

"Lo que yo le pido a Pedro Sánchez es que ese acuerdo en el que trabajamos lealmente todo el Gobierno, todo el PP y todo el Partido Socialista lo tenga muy presente antes de reunirse con Torra", ha incidido Sáenz de Santamaría, quien ha añadido que hubiera sido bueno que Sánchez se hubiera reunido con los partidos constitucionalistas antes de la reunión con el presidente catalán.

En este contexto, ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy "no cedió ni una sola competencia" a los independentistas catalanes y trató de trabajar conjuntamente con el PSOE para que todo el Estado estuviera presente en Cataluña.

"Yo le pido que no dé pasos atrás. Todo lo que ceda son metas volantes; no se conforman, no se aquietan y hay que demostrar firmeza y unidad en la lealtad, es lo conseguimos antes y yo espero que lo logre", ha subrayado.