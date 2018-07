Sáenz de Santamaría valora una campaña en positivo que le permite "no dejar agujeros" para "integrar" desde el 21

De ahí que, según ha señalado minutos antes de cerrar su campaña en Valladolid, haya pedido a los afiliados que elijan "no solo" al presidente del PP, sino a la persona que "mejor compita" para ganar esos comicios porque son un partido con "vocación de Gobierno".

Acompañada en su ciudad natal por el exministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, y el de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, entre otros dirigentes 'populares', Sáenz de Santamaría ha reconocido, en declaraciones a Europa Press, que ha sido una campaña "intensa", de "dormir poco y vivir mucho", que le hace llegar "con muy buenas vibraciones" a la primera vuelta del proceso.

En este sentido, ha invitado a los militantes a que mañana participen con "libertad" en un día que debe ser "festivo" para el partido y "abrir una etapa nueva". Unos afiliados, ha continuado, que tienen que pensar no sólo en quien es la mejor opción para presidir el PP, sino también quién es el "mejor" para "competir" en los próximos comicios.

"Somos un partido con vocación de Gobierno", ha aseverado para continuar con su reflexión en la que ha señalado que ser presidente del PP "es muy importante", pero lo es más "ganar las elecciones" para "plasmar un proyecto".

En este punto, ha reiterado que las urnas también decidirán quien es el que "mejor" puede acompañar al resto de concejales y alcaldes que se presentan para que el partido "se amplíe" y las ideas del PP vuelvan "a llegar al Gobierno".

Sáenz de Santamaría, que se ha mostrado muy satisfecha por el recibimiento que le han brindado en su ciudad natal, ha comprometido si alcanza la Presidencia del PP "integrar con generosidad" a partir del día 21, algo que entiende no será difícil ya que su "campaña en positivo" le ha permitido "no dejar agujeros" al no hablar mal de ninguno de sus "compañeros". "A partir del día 21 iremos todos a una y con lealtad para preparar las siguientes elecciones", ha concluido.