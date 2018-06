Sáez de Santamaría propone a Cospedal volver a firmar declaración contra ETA

La candidata a la presidencia del Partido Popular Soraya Sáenz de Santamaría ha propuesto hoy a la también aspirante en este proceso María Dolores de Cospedal volver a firmar la declaración que el Gobierno de España hizo el 4 de mayo, cuando "derrotamos a ETA y la banda tuvo que admitir su derrota". Lo ha señalado en Salamanca, en declaraciones a los periodistas al hilo de la propuesta de Cospedal de una "declaración conjunta de repulsa" de los candidatos a presidir el PP contra la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con el acercamiento de presos etarras y una supuesta excarcelación. Saénz de Santamaría ha asegurado que, cuando le "llame la gente de Cospedal", le va a proponer volver a firmar la declaración que el pasado día 4 de mayo hizo el entonces presidente del Ejecutivo de España Mariano Rajoy y todo su Gobierno. En su opinión, esa declaración, "que emocionó a muchísimos españoles, reúne a todos", ha apostillado. Asimismo, ha subrayado que en la genética del PP "no está negociar con ETA" y que nunca lo han hecho y que, si la banda terrorista ha desaparecido, es porque la han derrotado. También, y sobre la ilegalización de los partidos independentistas que persigan fines fuera de la ley propuesta por Cospedal, la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy ha recordado que el PP aprobó una Ley de partidos políticos en la que quedó "bien claro" quién podía y quién no participar en la vida política. En este sentido, ha insistido en la defensa de la unidad de España "con todas las consecuencias", al tiempo que ha recordado que se ha ido del Ejecutivo con una querella criminal del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y de Carles Puigdemont por impedir que los independentistas que estuvieran presos volvieran al Gobierno. "No es agradable que a uno le metan una querella criminal ante el Tribunal Supremo, pero por defender la unidad de España me pueden poner todas las querellas que quieran porque lo voy a seguir haciendo", ha apostillado. Finalmente, ha aludido a "los goles" que le están colando los independentistas a Pedro Sánchez y ha calificado de "curioso" que tenga que ser el exministro de Defensa Pedro Morenés el que defienda la unidad de España fuera del país y no Pedro Sánchez.